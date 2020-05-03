「綠在區區」遭批評　社區環保應跨局合作

「綠在區區」項目由環境保護署推動，致力於全港18區加強支援地區層面的減廢及環保教育工作。惟審計署上周三（29日）發表報告，發現18區中還有7區處於規劃或選址階段，9個完工日期延遲約1.5至14個月，而在活動舉辦及物料回收上亦未達指標。審計報告向環保署提出多項建議，但推動環保又豈止是一兩個部門的事？

綠在東區（環保署圖片）

物料回收 局方支援

「綠在區區」計劃前身是環保署以先導形式設立的五個社區環保站，由非牟利機構在政府資助下營運，以從事環保教育、社區回收物料收集的工作。自《2014年施政報告》後，政府再將此計劃推行全港各區。對於目前尚在建造當中，或仍正覓地規劃的地區，環保署固然要加緊監督，盡快讓「綠在區區」項目可以接觸全港市民。

審計署報告不僅發現「綠在區區」在環保教育方面可以發揮更大作用，政府對回收工作亦應給予更大支援。審計報告同時指出，「綠在區區」可回收物料的儲存規格未如理想，根據營辦合約，除非獲得環保署事先同意，營辦團體不應在場內存放可回收物料多於7天。同時報告亦提及到「綠在屯門」舉辦特別社區活動時，儲存區不足以存放二手家具的問題。

「綠在區區」舉辦活動回收社區物料，往往涉及不少物品存放空間，而營辦團體未必能在稠密的社區之中找到適合空間。環保署可以在團體舉辦相關時協調不同部門，在活動舉辦地點附近尋覓適當政府空間存放可回收物料，鼓勵團體舉辦更多回收活動，也方便市民參與回收。社區環保牽涉甚廣，「綠在區區」固然要在社區上發揮功效，但局方的協調支援也同樣重要。

但審計署發現部分「綠在區區」項目在其合約期的首兩年內，其外展常規教育活動及特別活動均低於最低要求的40至67%不等。（資料圖片）

環保活動 多方合作

不僅在日常營運局方要多加支援，「綠在區區」的營運細節更須當局加緊關注，讓設施有效服務市民。在環保教育工作方面，根據營辦合約，「綠在區區」需要舉辧一定次數的「常規教育活動」（亦分為外展或場內）、「特色教育活動」及「特別社區活動」，但審計署發現部分「綠在區區」項目在其合約期的首兩年內，其外展常規教育活動及特別社區活動均低於最低要求的40至67%不等。「綠在區區」大部分常規教育活動均局限於場內進行。

環保署解釋，社區對場內活動的興趣大於外展活動，故此「綠在區區」場內活動的舉辦次數普遍較多。如情況屬實，環保署應考慮調整最低活動次數的標準，將一部分的外展或特別活動目標額撥至場內常規活動之上，讓「綠在區區」可以舉辦更多受社區歡迎的活動。不過環保署在調整標準同時，也要注意不能讓項目變成「圍爐取暖」，反讓活動局限於環保人士參與，導致「綠在區區」不能接觸對環保較少關注的市民。

或許社區對外展活動反應較為冷淡，但對學校或社區招手的外展活動依然值得保留，只是局方應想辦法協助外展常規教育活動吸引更多市民。例如局方可以考慮與教育局合作，讓小學或初中生透過項目，學習有關環保或再生資源的學科知識，達致環境保護與教育的雙贏局面。甚至「綠在區區」也可與不同社區中心、區議會合作舉辦社區活動，讓活動衝出中心，讓「綠在區區」最初紥根社區的理念可以貫切實行。