30動物被掟落街　政府不能「未打先輸」

深井豪景花園在今年2月14日發生虐畜案，30隻寵物被人掉落街道，導致18隻動物死、12隻受傷，警方當時拘捕兩名涉事單位住客。惟事隔半年後，警方指律政司在考慮證據後決定不提出起訴。30隻動物慘死的案件以撤控告終，疑犯未曾上庭便逍遙法外，引來社會非常關注。

證據不足 不作起訴

涉案男子於事發後的17及18日在律師陪同下前往荃灣警署，報稱得悉警方正尋找他們而到警署助查，2人涉嫌「殘酷對待動物」被捕。錄口供時疑犯只承認在該單位居住，全程保持緘默，甚至被捕時亦非在犯案處所當場被捕。警方只能得到動物死亡、疑犯身處單位內等環境證據，卻未有直接證據證明疑犯犯罪。律政司指在審視及考慮案中相關證據後，認為以整體證據未能支持合理機會達致定罪，因而不作起訴。

【豪景花園虐畜案】一名48歲男子涉嫌殘酷對待動物被捕。（郭倩雯攝）

再者，現時《殘酷對待動物條例》經簡易程序將違者定罪，提控以六個月為限。雖然愛護動物協會期間曾向警方提交多份獸醫報告，指出動物死因可能與高處墜下有關，多個動保團體密切關注事件，惟最後結果仍是疑犯得以逍遙法外。律政司不作提告，無疑為虐待動物者打下「強心針」，向社會發出錯誤訊息，讓人以為只要不留證據便能隨意作惡、動物性命不足掛齒。

【豪景花園虐畜案】警方於單位內檢獲證物。（郭倩雯攝）

「是不為也，非不能也。」

政府去年才剛就《防止殘酷對待動物條例》的修訂提出諮詢，一邊廂保護動物生存以上福利的「積極責任」的話音剛落，另一邊廂香港政府卻連動物的生存權利都不能捍衛。對涉嫌殘酷對待對動物的疑犯也束手無策，事件着實為本港保護動物權益的進程蒙上陰影。律政司可能受制於六個月的期限、直接證據的不足，但眼看種種環境證據指向疑犯，縱然市民明白「疑點利益歸於被告」，面對動物慘死而疑犯不被提控，也實在難讓市民信服。

即使直接證據不足、入罪機會渺茫，由律政司帶頭「打定輸數」，也難言是保護動物權益的積極作為。誠如港大法院學院首席講師張達明指出，即使根據簡易程序只有六個月時限，律政司仍可以「暫控」形式將案件交上法庭，讓警方爭取時間循其他方向蒐證。今次釀成30動物死傷的案件引來社會關注，律政司提控與否既以公眾利益為依歸，律政司更應認真將動物權益視作公眾利益的一部分，盡力將案件送上法庭審理，嘗試為30隻動物力爭一個公道。

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香港政府應以此為鑑

執法部門要把握時間蒐集新證據，當局同時亦要避免類似事件再次發生。政府尚可研究就動物權益案件改以公訴形式提控，或延長起訴期限讓執法部門取得充分時間蒐證等。而根據現時法例，因涉事疑犯未被定罪，他日甚至可以繼續飼養寵物，如此漏洞更應早日堵塞。或許動物已死不能復生，但虐待動物的事件一宗嫌多。港府經此一事必須痛定思痛，要為本港的小動物們守住最卑微的生存權利。