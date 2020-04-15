【恐怖狗咬狗】我們要讓動物受多久的苦？

近日一條恐怖狗咬咬的影片在網絡流傳，引起社會關注。影片中一名女子拖着一頭黑色貴婦狗及一頭隻白色松鼠狗，並與在場其他狗主發生口角。期間貴婦狗突然咬向松鼠狗，女狗主腳踼狗隻及一手抽繩，兩頭狗懸吊在半空，松鼠狗當場奄奄一息。旁人要求將狗隻帶去獸醫，但女狗主抱狗施然離去。其事後因涉嫌公眾地方行為不檢和殘酷對待動物（虐畜）被捕，不過兩犬最終已喪命，狗死不能復生，同樣悲劇以後能否避免？

松鼠狗當場奄奄一息。（網上影片截圖）

保護動物應採積極

律師梁永鏗在接受傳媒訪問時指出，若要檢控狗主虐畜，必須證明女狗主做法不當，有意圖令兩狗受傷，例如鼓勵它們打鬥，或曾喂飼兩狗服食藥物令牠們失控等。除非有明顯意圖，否則難以證明狗主涉及虐畜。如若狗隻咬人是突然失控，在狗主曾試圖拉狗帶阻止的情況下，會難以檢控狗主。

雖然不能將動物的所有行為都指斥成主人不是，但今次事件中，女主人既以腳踼，又一手抽繩，不僅松鼠狗一面被咬、一面吊頸，慘遭雙料殺死，涉事貴婦狗事後亦被帶到獸醫診所安樂死。一場事故，狗隻雙雙離世，悲劇本應可以避免。

本港虐待動物的事件頻生，無奈本港對動物權益仍未有完整的法律保障。現時法律仍限於消極地避免動物遭受虐待等不必要的痛苦，並懲罰導致動物受苦的人，但對於狗主人具體應負甚麼責任，目前仍無明文規定。因此對於主人疑似疏忽照顧，目前取消極態度的條例，未必能將主人繩之於法。政府應儘快推動一套完整的《動物福利法》立法，積極保護本港動物權益。

事件發生經過

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擴闊「謹慎責任」

早前漁農自然護理署就「提升動物福利」作諮詢，諮詢文件建議在法例上加入「謹慎責任」概念，起初是以妥善照顧動物作起點，規定主人須確保動物有足夠營養、合適環境、受到保護等。但經過今次「恐怖狗咬狗」的事件，署方應同時研究將主人對動物的控制列入「謹慎責任」的考慮之內，若其寵物，以至其他動物、途人，因寵物主人的疏忽而受傷，主人都應為此負上責任。

事件發生後，女狗主網上透露這已是涉事貴婦狗第四次咬狗。根據《危險狗隻規例》，牠理應被判為「已知危險狗隻」，出入公眾場所應戴上口套，但影片所見牠仍自由活動，最後更發生今次事故。女狗主明知危險，依然無視他人安全，釀成狗隻死亡，實在欠缺狗主應有的品德。動物事故一宗嫌多，目前不止監禁、罰款的刑罰有待加重，政府修例時更應加入禁止涉事主人再養寵物為罰則，避免再有小生命毀在不懂飼養的主人手上，無端殘害生命。