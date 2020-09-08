旺角街市荒廢十年　發展要回應社區所需

前旺角街市大樓自2010年起關閉起過十年，政府拖延十年後終決定放棄賣地改由市建局翻新，最快於2021年以「地區康健站」過渡性形式投入服務，2024年正式成為「地區康健中心」作短中期用途。旺角街市大樓居於鬧市，鄰近居民對康健服務求龐大，但卻要關閉十年後才得以發展作利民用途，其效率亦令市民質疑。

（食衛局圖片）

鬧市閒置十年 浪費土地資源

根據2016年中期人口統計資料，旺尖旺區人口總數達34萬，其中旺角區人口密度每公里高達13萬人。旺角人口密度之高，當區居民不論對社區配套抑或土地空間都需求甚大，在這鬧市之內有一幢街市大樓被閒置十年，可謂資源浪費。時至今日區內康健設施不足、長者健康服務需求大增，若建築在十年之前已能順利轉型，相信已成便民設施。

政府白花十年光陰再放棄賣地計劃，不僅最初的賣地計劃落空，閒置多年亦使土地不能盡早改建作利民措施。2018年食衛局原本建議在街市舊址興建地區康健中心、母嬰健康院和長者健康中心，而及後又將母嬰健康院剔出。同時在2019至20年度，該用地本已納入賣地計劃，預計由私人發展商興建商業大廈，地皮估值介乎12億至17億元，惟一年之後政府又再推翻原來計劃。

今年3月23日，前旺角街市突然起火，並波及對開發泡膠箱等雜物，外牆被大面積熏黑，電錶房被燒毀。（資資料圖片）

回應長者服務需求

政府的發展計劃接二連三「彈弓手」，不論從土地發展抑或行政效率而言都難言理想。據食衛局代表指出，前旺角街市大樓的過渡性短期「地區康健站」施預計需於2021年與街坊見面，而加上改建、翻新工程後，亦預計要於2024年完成油尖旺康健中心的中期階段。假如局方在十年之前能夠選定行車線，整個發展規劃或許能夠推前十年。

逝去光陰不復回，政府在新方案中考慮到當區的健康服務需求，措施仍有其可取之處。區內人口密集，隨着本港整體人口老化，區內對康健中心的需求亦將更加迫切。政府應研究在未來的康健中心內提供更多元化服務，例如提供長者牙科服務，甚至長者照顧服務等。在康健中心的長遠規劃上，亦要更早擬訂計劃，不能在城市規劃上舉棋不定。發展局應盡早向社會交代油旺區康健中心，以及整個油旺區未來的發展藍圖，讓居民可以看見當區的未來。