【冇位泊車】政府與其一地多用　不如終結私家車增長

在本周四（1月10日）的行政長官答問會上，林鄭月娥認同本地車輛增加速度高於車位供應，政府部門正努力物色地方，並且提升協調統籌能力，運用一地多用的原則，在政府新建項目，尤其運動場、花園及圖書館等加設泊車位，叫大家放心。政府承認車輛和泊車位增長不配，態度正確，但依賴一地多用，並沒有針對解決問題。面對土地缺乏，政府必須大刀闊斧，限制私家車增長，並有規劃地推動共乘服務，才是正途。

第66區及68區用地（圖片黃色部分）佔地約8.5公頃，原屬休憩用地，如興建公眾停車場，需向城規會申請。(圖片由受訪者提供)

政府理據未夠充分 將軍澳停車場選址惹爭議

一地多用的概念並不新鮮，政府過往多次付諸實行，例如荃灣公眾停車場兼容區議會、民政事務處、小巴站、的士站等服務。近日輿論焦點落在將軍澳，因為區議會正在審議在擬建的將軍澳南中央大道公園，增設兩層地下停車場，提供395個車位，以舒緩區內泊車需要，但分拆工程料延誤公園落成時間。

將軍澳地區居民和區議員的批評重點，是政府不理區議會地區管理委員會在去年四月的動議，即「要求政府盡快興建將軍澳中央公園，不容任何拖延」，依然建議在公園所在地第66區興建停車場。政府雖然答應會壓縮工程時間，但仍評估公園落成時間推遲至最少2025／2026年，而且地區泊位需求評估、造價、交通影響等資料也不充分，政府未能完全說服反對者，相信事件仍有一番爭議。

停車場興建與否，絕非限於個別地區的爭議，而是觸碰香港根深蒂固的問題：政府一方面收緊大廈泊車位數目，卻不限制汽車數目增長，才是泊位不足和錯配的原因。

政府就私家車泊位面積的規劃標準，多年不變。(資料圖片)

泊位不足愈趨嚴峻 政府改規劃標準成主因

過去十年，香港汽車數目不斷增長，由2007年的約56.5萬輛，增至2017年1月底的74.2萬輛。要注意的是，一輛車可能每天來回不同目的地，需要多於一個泊車位，按政府的政策思路，車位總數目應領先車輛數目。

但是，泊車位的數目和幅度增長卻追不上車輛數目。參考政府資料，車位數目只由2007年的68.6萬個，增至2017年的約74.5萬個，僅僅多於汽車數目。計及地區分布不均，車位短缺顯而易見。其中，私家車及客貨車的車輛和泊車位比例愈來愈近，由2007年的一輛車佔1.48個泊車位，減至2016年的一輛車位1.13個泊車位。如果泊車位數目增長速度不變，車輛數目在未來兩三年就會超過泊車位數目。

事實上，車位短缺的一大原因，是政府由2003年起修改《香港規劃標準及準則》及其他措施，分別壓縮私人、資助屋苑及公屋的車位配置比例，導致新樓盤業主一位難求。

以私人屋苑為例，政府在2003年3月、2006年12月及2014年2月修訂私樓的泊車位供應標準。前者是根據2002年的《第二次泊車位需求研究》，預測2006至2016年車位供應充足，又假設小單位住戶的購車意欲低，建議平均住宅單位面積愈小，配置車位愈少。在2006年，政府調整算法，減低屋苑可配置車位數目。在2014年，政府再調低鄰近港鐵站的住宅車位數目一成。

政府當年預期車位過剩，故透過減少車位，更有效利用土地資源，又鼓勵住客選搭公共交通工具。然而，如意算盤終究打不響。首先，十多年來，香港經濟總體增長，刺激市民購買私家車意欲；除非經濟突變，這個趨勢難以遏止。第二，本地集體運輸發達，來往主要地點相當便捷，但正因為車輛數目上升，加上道路用量幾近飽和，巴士、小巴等集體運輸工具難再大幅增加規模，吸納新增客量。第三，鐵路未能提供點對點服務，在繁忙時間也超出負荷。這些因素也助長私家車增長，連帶泊車位需求與日俱增。

限制私家車增長 才可抑制車位量增長

要而論之，市民買車的意欲是難以預測的，而規劃、覓地需時，車位數量實在難與車輛增幅脗合。如果車輛增幅比預期多，車主自然會埋怨政府規劃不力。要根治問題，政府應限制私家車增長，而非給予市民錯誤期望，車位會無止境地增加。

在將軍澳這個私樓重鎮，即使有鐵路網直達港島及九龍，私家車增長仍然凌厲。參考將軍澳隧道流量，由2008至2017年，隧道每年私家車、的士和電單車的用量增長增加43.5%，幅度超過雙層巴士和大貨車的7%，足見即使連接道路天天塞車，甚至車位月租飆升，也無礙司機用車習慣。

當現有私家車也難以找到停車位，遑論應付潛在新車的泊位需求。因此，政府必須透過加稅、牌照費等措施，嚴加限制新增私家車數目，從源頭緩解泊位壓力。與此同時，政府要積極解決道路擠塞，騰出道路容量以擴充集體運輸工具的運載力，鼓勵市民乘搭公共交通工具，放棄購車、用車，以助進一步減少泊位需求。

對於一些非享樂或通勤的私家車使用情況，例如接送子女來往學校，或者接送長者到醫院，政府、社會服務機構和的士團體應商討改善呼召服務及拓展車隊，適度發展共乘服務，以替代私家車。當多管齊下執行以上措施，社會可望長遠解決車位不足的問題，也減少因為停車場而挑起的地區矛盾。