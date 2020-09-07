美國制裁中企理由「莫須有」

上周五（4日），路透社引述美國國防部官員指白宮正考慮制裁中國最大晶片製造商中芯國際，將其列入貿易黑名單，而考慮制裁的理由是中芯國際可能與中國軍隊有關係。美國先後已對中國多間企業展開制裁，繼中國5G龍頭企業華為、中興之後，中芯成為美國制裁的目標，顯然美國為了壓止中國科技發展，會用盡一切可能手段。隨着中芯成為這次的目標，哪些中國科技將成為美國下一輪制裁的「高危」目標？

美國為了打壓中國5G，展開了對華為和中興等中國通訊巨企的制裁，不單禁止其在美國營運，美企和使用美國技術的公司也不能向其供貨。制裁華為暴露了中國科技上的弱點，晶片等半導體的工藝技術遠遠未達到世界水平。有見及此，中國在華為開始被針對後，積極地投入生產國產的晶片，以求在技術上做到自主自立，擺脫美國的壓制。中芯便是其中最被看重生產「中國芯」的企業。美國今次考慮將制裁延展到中芯身上，明顯是擔心中國一旦擺脫美國技術，將威脅到美國在科技上的壟斷地位。

圖為北京市亦莊經濟技術開發區的中芯國際集成電路製造有限公司園區大門外景（中新社）

航天科技或成焦點

美國制裁華為時的理由是華為與中國軍隊有關，構成安全威脅，但至今仍未能拿出具體證據。同樣，美國對製造晶片的中芯也提出相同的質疑，但同樣也是欠缺實證。中芯這種與國家安全根本沾不上邊，但卻是關鍵的企業成為目標，反映了美方為了保護其科技上的壟斷位置，將決意對任何有威脅的存在用盡方法打壓，所謂「與軍隊有關」等指控是欲加之罪，何患無辭。其實不止中國，美國過去對威脅到美國利益的日本、歐洲企業同樣用過類似手法。這也表示，不管中國企業如何表現也好，除非中國甘願永遠不發展到足以威脅美國的程度，否則美國的制裁是中國必須經歷的「成長過程」。

中芯的制裁雖然還在「考慮」中，但估計美方只要判斷不會對自身造成太大反效果便會實行。而且，估計此後美國在科技方面的制裁還會陸續有來，威脅到美國科技領導地位的關鍵科技將會成為下個高危目標。例如航天科技，中國近年的發展可謂一路急起直追。今年，中國花了20年建立的衛星導航系統「北斗」正式啟用。此外還有尚在進行的計劃如火星探索的「天問」系列，中國獨自的太空站「天宮」（中國一直被美國等排擠出唯一的國際太空站），還有反衛星等航天科技。上周六（5日），美俄科學家更發現中國疑似發射了可重複使用的飛行器各空，顯示中國在載人太空往返科技上可能已漸漸成熟追上美國。

2020年6月23日，中國北斗三號全球衛星導航系統的最後一顆全球組網衛星，在西昌衛星發射中心發射升空。（新華社）

航天科技這領域本來就涉及眾多敏感軍事科技，中國的相關科技大部分都是長年累月摸石頭過河自行研發，美國想作出直接制裁的空間較少。然而，像北斗這種軍民兩用的系統，很有可能打破美國全球衛星導航系統GPS壟斷市場，美國絕對很有可能禁止美國相關企業使用或與其合作。航天科技在軍事、民用科技的地位舉足輕重，而且將愈來愈重要，中國日漸追近美國科技，故此很有可能成為下一個被美國針對的目標。