冒違反脫歐協議之大不韙　約翰遜重施極限施壓的故技？

英國自2016年脫歐公投後幾經波折，終於在今年1月31日正式脫歐。然而英歐關係千絲萬縷，貿易、邊境、法規、國籍等問題懸而未決，而2021年1月1日英歐貿易關係限期，雙方談判又再起波瀾。首相約翰遜在限期迫近前先發制人，透露將公佈《內部市場法案》（Internal Market Bill），其中部份內容與脫歐協議中的北愛爾蘭條款相悖，惹來外界狠批其有「毀約」之嫌，甚至公然違反國際法，令本來沉寂多時的脫歐爭議又再熾熱起來。

約翰遜突如其來的極端舉措令黨內外人士大為反彈，任職其政府的常任法律秘書鍾斯（Jonathan Jones）首先宣佈劈炮以示不滿，又有前首相文翠珊在國會中質疑政府如此公然毀約將影響英國的國際信譽。不少保守黨議員亦提出疑慮，認為應以談判方式解決。英媒亦將矛頭直指權傾朝野的約翰遜智囊兼心腹甘明斯（Dominic Cummings），指其去年初曾撰文呼籲脫歐談判應擺脫所謂法律專家及遵守承諾的掣肘，方可為英國在桌上爭取更多。

脫歐口號難落實

事實上約翰遜不惜以無協議方式中斷對歐盟的貿易協議，無疑是重施去年極限施壓之故技，以求以「攬炒」形式的開天殺價，換取落地還錢，而去年約翰遜亦成功在限期前達成協議，成為脫歐最大功臣。此次照辦煮碗的以相似方式威逼歐盟在貿易議題上讓步，更以北愛爾蘭作籌碼，自然是知道北愛邊境問題為脫歐談判的軟肋，各方都務求維持愛爾蘭局勢穩定，不欲削弱得來不易的和平，亦以最大努力爭取北愛不會出現硬邊界。

不過北愛邊界問題始終為實實在在的棘手問題，斷不能僅以談判籌碼看待之。早前文翠珊為保持北愛開放邊界而提出「補底方案」，保留英國全境無限期留在歐盟單一市場和關稅同盟，惹來黨內硬脫歐派不滿，方案遭國會三度大比數否決而要含淚下台。約翰遜的脫歐協議提出北愛繼續留在歐盟單一市場和關稅同盟，而英國本土對外出入口貨品將會徵收關稅，若是往北愛則會退回稅項。然而此舉亦令北愛最大統派民主統一黨極為不滿，令北愛與英國本土分離。

身為硬脫歐派的約翰遜上台時高舉民族主義的大旗，信誓旦旦稱將帶領英國完全脫離歐盟的掌控，重新成為國際舞台上一個主權獨立國家，然而北愛若仍然留在歐盟單一市場和關稅同盟，與英國本土分離，則難以稱得上其口中完整和徹底的脫歐。北愛此尾大不掉的難題，除非約翰遜有一套可行的腹案，否則如此極限施壓，一旦談判破裂造成的破壞將會不可估計。約翰遜此次兵行險着，究竟能否如去年般化腐朽為神奇，足教人引頸以待。