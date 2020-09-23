共和黨全速任命新法官　主導最高法院猶勝入主白宮

美國最高法院法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）87歲之齡辭世，旋即刮起一股政治風暴。美國政客一改過去多月為扶助受疫情打撃的低下階層的刺激經濟方案爭持不下的不作為，反應迅速要在短短一周內提名新法官。參議院多數派領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）表示本屆參議院將處理委任，總統特朗普亦稱將會於周六（26日）金斯伯格下葬後便提名新法官。而共和黨資深參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）亦不待特朗普公佈提名人選，便稱已在參議院取得足夠票數，不論提名人選最終屬誰也必定支持。

現時共和黨於參議院掌53席，除了有墮馬之虞的緬因州參議員柯林斯（Susan Collins）以及溫和派阿拉斯加州參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）均表明反對於大選前提名新法官外，外界亦密切留意早前在特朗普彈劾案倒戈的猶他州參議員羅姆尼（Mitt Romney）會否再次逆黨而行。然而羅姆尼表明支持換屆前處理法官任命，令自由派大失所望。縱使羅姆尼與特朗普勢成水火，最高法院的控制權為保守派選民以及其所屬摩門教的宗教右翼勢力的最關注議題，羅姆尼甚至一眾共和黨人必然隨民情起舞。

除柯林斯、穆爾科斯基、羅姆尼外，自由派亦關注正在其所屬州份陷於苦戰的科羅拉多州加德納（Cory Gardner）、艾奧瓦州恩斯特（Joni Ernst）會否為求連任而倒戈。不過加德納、恩斯特兩人亦表明就算得失中間派選民而敗選，也會在大法官提名中投票。全黨上下幾乎皆集結於麥康奈爾極速步伐之下，令共和黨人參議院票數已過半，勢將順利擴大保守派在最高法院的優勢至六比三。即使共和黨最終失去參議院，若可換來保守派於最高法院的數以十載壓倒性優勢，對共和黨人最終而言根本「除笨有精」，更可為自己在保守主義運動中歷史留名。

現時特朗普的提名人選已縮窄至最後五強，當中以現任巡迴上訴法院法官巴雷特（Amy Coney Barrett）高唱入雲。 (Robert Franklin/South Bend Tribune via AP, File)

年輕法官可在位數十載

格雷厄姆等人於提名人選未揭曉前已急不及待表態支持，更反映出大法官的任命已成為兩黨鬥爭的角力場，雙方不問人選只問立場的黨同伐異相當顯著。此令大法官的人選亦充滿黨派色彩，往往連人選未定外界已可預測其在最高法院內的裁決傾向。現時特朗普的提名人選已縮窄至最後五強，當中以現任巡迴上訴法院法官巴雷特（Amy Coney Barrett）高唱入雲。巴雷特為堅實的天主教徒，育有七名子女，為保守派巨擘前大法官斯卡利亞（Antonin Scalia）門生，可謂原旨派（originalist）傳人，勢將在墮胎立場上採取保守立場。

本來拜登以愛爾蘭天主教徒的背景，有望拉回不少上屆轉投特朗普的天主教選民。不過隨着金斯伯格逝世，最高法院任命冒升成為最熾熱的選舉議題，若特朗普提名巴雷特繼承金斯伯格，對天主教徒票源的影響未可知也。拜登在天主教徒人口佔多數的拉丁裔人口力有不逮，若宗教議題成為焦點，對保守拉丁裔選民，尤其是特朗普必定要贏的佛羅里達州亦有着關鍵影響。不過自由派面對共和黨食言自肥，倉促通過任命新法官，也勢必激起其怒火而谷高投票率，或會重現卡瓦諾（Brett Kavanaugh）大法官任命後2018年中期選舉的藍色浪潮。

本來由種族平權、警權問題、應付疫情、對外貿易、振興經濟、中美冷戰等選舉議題主導的大選，最終因大法官的任命，而受保守派及自由派的宗教觀及身份政治所凌駕。僅為48歲的巴雷特若獲得任命，其坐上最高法院將以數十年計，然而外界對於其對醫保方案、反壟斷法、競選經費等真正影響數以億計美國人，關乎社會深層次矛盾的議題立場所知不多，相反卻被共和黨人成功扭轉成為墮胎與反墮胎之爭。宗教及身份政治再度吹起文化戰爭的號角，既得利益政經權力結構因而再度倖免，此可謂美國人之哀。