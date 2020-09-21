金斯伯格之死——惡名昭彰的美國司法政治

在11月3日美國大選前45天，最高法院法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）病逝，毫無懸念地掀起政治角力，甚至可能左右選情。金斯伯格生前獲稱「惡名昭彰的RGB」以表彰其不畏強權，是名貶實褒的反語，但若以「惡名昭彰」形容司法任命的政治鬥爭，則是絕對的名副其實。

壽登耄耋的金斯伯格八十有七，近年多次進出醫院，兩年前跌傷入院證實肋骨骨折，今年亦因肝臟病變而接受化療。兩名仍在世的前法官肯尼迪（Anthony Kennedy）及奧康納（Sandra Day O'Connor）分別在82歲及76歲時退休，金斯伯格至死方休是愛還是責任？她不欲騰出空缺，讓總統特朗普提名人選，早已是公開的秘密。

距離新一任總統就職日尚有124日，參議院會期結束107日，金斯伯格此時撒手人寰，政治角力隨即展開。特朗普表示會提名女法官，現年48歲的第七巡迴上訴法院法官巴雷特（Amy Coney Barrett）呼聲甚高。

根據規定，美國最高法院法官的任命須由總統提名，參議院通過，目前兩者皆由共和黨控制，參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）揚言會盡快處理特朗普的提名。若能三個多月內走完程序，不但意味特朗普在這屆任期內任命了三名法官，亦代表最高法院被視為保守派的法官將達六人，索托馬約爾（Sonia Sotomayor）、布雷耶（Stephen Breyer）和卡根（Elena Kagan）更形少數。

索托馬約爾（後排左二）、卡根（後排左三）和布雷耶（前排左一）被視為自由派官，分別為奧巴馬和克林頓提名。小布殊提名的羅伯茨（前排中）自肯尼迪2018年退休後，被視為中間派。(Getty Images)

政客化的法官任命

最高法院法官的任命為兵家必爭之地，在美國可謂見慣不怪。當中1987年列根提名的博克（Robert Bork）被民主黨佔多數的參議院否決，被視為近年提名程序激化的關鍵點。其名「Bork」更成為動詞，意指阻撓或否決。

保守派法官斯卡利亞（Antonin Scalia）於四年前的2月逝世，同樣掀起政治鬥爭，成為兩黨選情的籌碼。諷刺的是麥康奈爾當時聲稱，由於空缺出於奧巴馬任期最後一年，故參議院不會處理其提名，要留待選民在大選先表態。四年後，麥康奈爾不惜說出完全相反、自我矛盾的一番話，不但反映其詞虛偽，更說明了司法任命對於政客而言只是政治操作。

面對共和黨人撕破臉，民主黨人也不遑多讓。參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）威脅說，若共和黨人倉促任命，他們來屆在國會「咩都做得出」（Nothing is off the table）；眾議院喬甘迺迪三世（Joe Kennedy III）說得更坦白，「如果他在2020年提名法官，我們明年就擴充法院。就是這麼簡單。」

若說參議院少數黨在任命程序中拉布是1987年以來之常態，擴充法院則要追溯至1937年。美國最高法院之人數非由憲法所定，九人之定例乃基於1869年國會法案，故此國會及總統聯手亦可改變此例。其時總統羅斯福不滿新政常被法院推翻，欲增加最高法院人數至15人，透過任命一批新法官以擺脫司法制衡。此擴充計劃轟動一時，後在國會反對及最高法院幾宗有利政府的裁決下，終沒有成事。

再葬送司法公信力？

自斯卡利亞死後，共和黨先擱置了奧巴馬對加蘭（Merrick Garland）之提名，特朗普上任後又順利任命了戈薩奇（Neil Gorsuch）及卡瓦諾（Brett Kavanaugh），如今或將再添一員。雖然民主黨候選人拜登去年曾言之鑿鑿，「我不會重組法院。我們加三人，下次輸了控制權，他們又添三人。這樣法院之公信力將蕩然無存」，但面對民主黨國會議員之壓力，他會否同意以擴充最高法院至12人，實為未知。

以牙還牙之弊不難看見，但更麻煩的是不論怎樣，結果似乎都是雙輸。保守派專欄作家杜塔特（Ross Douthat）在《紐約時報》預測，若然共和黨人將任命機會留給民主黨，那麼在拜登任內最高法院將重新傾向自由派，右翼民眾在下屆大選勢將捲土重來；若然特朗普順利再任命多一名法官，拜登上台後或真與民主黨擴充法院，不但令最高法院失去公信力，右翼的不滿情緒更肯定達到極致。

美國政壇若然走出惡性循環，擺在前面最少有兩條道路。一是兩黨重拾妥協及合作精神，任命兩黨都能接受的法官人選。另一是改革制度，例如為最高法院法官設下任期或退休年齡，避免再出現總統任命法官進最高法院在位長達二、三十年的情況。事實上，杜塔特在其文章便形容在位27年的金斯伯格幾近蘇維埃政治局，耶魯大學法律學院教授莫伊（Samuel Moyn）亦在左翼雜誌《雅各賓》中形容最高法院儼如元老院。「最高法院（空缺）是大好良機，保守派若得到第六票，將比起控制參議院甚或取得總統大位更重要。」莫伊說。

美國採用三權分立的政治體制，麥迪遜等開國元勛更是參考了法國啟蒙思想家孟德斯鳩的《論法的精神》。但世上並沒有完美的制度，而且相當視乎人在其中如何操作。美國司法政治的問題早已是惡名昭彰，最高法院首席法官羅伯茨（John Roberts）四年前已曾明言，兩黨在大法官提名過程中相爭，令社會誤以為法官不再是中立球證，而有份落場的球員。惟四年過去，政治鬥爭更赤裸，改革的呼聲亦未見能進入國會山莊的議程之內，意味更大可能的並非兩條出路，而是繼續惡化。