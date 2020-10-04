香港貧富懸殊，在同一城市生活，高薪一族與貧窮人口的距離可以差天共地。世邦魏理仕早前公布的《2020全球生活報告》指出港人平均月薪接近4萬，超越悉尼及慕尼黑勇奪全球第一，近日在網上掀起熱話。不少市民對此離地統計感到疑惑——香港人月入真的有4萬元嗎？

平均數同時計算社會上兩種最極端的收入情況，正如網民笑言，「我與李嘉誠人均月入五千萬」，在貧富懸殊之下，平均數無法反映市民的現實生活。「打工皇帝」年薪逾億，中環有些人被稱為「月球族」（月入百萬）甚至星球族（一星期薪酬百萬），同時本港近140萬人口被劃入貧窮線下，二人家庭月入少於10,000元。將兩者相提並論，甚至以平均月薪討論香港人的富裕程度，顯然不反映社會現實。

平均數與中位數之別

月入四萬之所以讓人感覺離地，是因為本港過半人口連月入兩萬都難以達到。根據政府統計處最新《綜合住戶統計調查按季統計報告》，就業人士每月入息中位數為1.9萬元。意即若將本港人口收入順序排列，本港實際上有過半人口月入低於2萬。數據更顯示，月入低於平均數4萬元的人口佔全港八成，45萬人月入低於1萬元，月薪低於均值的市民才是真正的「沉默大多數」。他們被平均數的計算方法無視，卻受貧富懸殊下的高昂生活成本所害。

香港人月入真的有4萬元嗎？（資料圖片）

香港平均薪金冠絕全球，人均GDP位列全球第13位之後，亮麗的經濟數據背後不免讓人以為本港生活舒適、市民安居樂業。然而本地經濟生產的成果未能雨露均沾，大多數由商家賺得。收入平均數名列前茅之際，伴隨而來的高樓價及高物價環境亦使月入少於中位數的市民生活更見艱難。

亮麗數據如虛似幻

《2020全球生活報告》指出本港平均樓價高達972萬港元，位居全球第一。由經濟學人智庫進行的《全球生活成本調查2020》亦發現，本港其他生活成本如麵包、牛奶、咖啡等都要價不菲，各項生活必需品價格位列全球第2至8位不等。身為港人即使月入達到中位數，在扣除生活開支之後要儲錢買樓亦不容易。

身為港人即使月入達到中位數，在扣除生活開支之後要儲錢買樓亦不容易。（資料圖片）

所謂「不患寡而患不均」，或許這堅尼系數長期高企的都市裏，已經聽得耳熟能詳。貧富懸殊問題持續多年，市民卻一直無法從政府政策裏看見改變的希望。「港人平均月薪達4萬」的幻象，政府是時候透過財富再分配，例如從提高最低工資增加基層收入，或從增建房屋、改善公營醫療系統等減輕基層生活開支等，以將結構性貧窮消滅。香港政府應借此機會認清八成港人月入低於平均數的現實，理解到無法在香港安居樂業的市民，至今仍然是「沉默大多數」。