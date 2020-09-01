公平正義的社會不能坐視貧富懸殊

法國經濟學家皮凱提（Thomas Piketty）憑《21世紀資本論》享譽學界，惟其近著《資本與意識形態》中譯本的出版卻遇到阻滯。據皮凱提所指，由於他拒絕刪去有關內地貧富懸殊加劇內容，因此新作未必可與內地讀者見面。新書最終能否出版暫不清楚，但其研究成果倘若成立，那就值得內地當局正視，畢竟，作為社會主義國家的中國實在不應坐視有人極富、有人極貧的現象，必須通過深化改革扭轉這個局面。

《資本與意識形態》在2019年9月初版，英文版則在今年3月面世。在書中，皮凱提以數頁的篇幅批評中國收入與財富分配數據不透明，又指出中國近年的貧富不均愈發嚴重。具體而言，在1990年代初，中國最富有的一成人控制全國四至五成財富，貧富不均水平低於瑞典，但在2018年，比率攀升至接近七成，貧富不均水平相當於美國。

事實上，皮凱提的研究不能說毫無理據。中國經過40多年「改革開放」，早已誕生了大批超級富豪，他們的財富隨着公司股價上升而水漲船高。與此同時，人們也從總理李克強口中得知另一個中國——原來還有6億人月入不足1,000元人民幣。中國網民亦因此一度在討論，究竟中國是富國還是窮國。

讓人民過體面生活

皮凱提的研究是一記當頭棒喝，但嚴格而言並不令人特別意外，因為鄧小平早在「改革開放」初期便說過「先讓一部份人富起來」，意味中共一早已預示貧富差距會擴大。當然，這不是說貧富懸殊是正確的，畢竟誠如皮凱提所講，社會主義與不平等是有矛盾的。關鍵就在於，領導人在發展經濟時，究竟是毫不理會基層死活，抑或主動通過改革，讓他們過上體面的生活。

中共近年有許多大動作，包括脫貧、反腐、依法治國、推動國家治理體系和治理能力現代化。四大任務中，最重要的可以說是脫貧，因為它與人民有最着直接的聯繫，如果人民無法通過脫貧而過上幸福的生活，那麼即使中國GDP世界第一、科技超越美國，一切都意義不大。

平情而論，中共在這方面是有改革意識的，這可從國家主席習近平強調必須做到「兩不愁」（不愁吃、不愁穿）、「三保障」（義務教育、基本醫療、住房安全有保障），以及在今年內全面建成小康社會找到例子。但單單如此並不足夠——如果基層只能勉強餬口，而富人財富卻繼續高速累積，貧富差距擴大必會滋生更多社會矛盾，內地當局必須有更多政策克服相關問題。

內地出版社有意審查皮凱提的著作，或許顯得反應過度。中國「改革開放」的成績值得自豪，但也要有歡迎學者指出缺點的胸襟。如果能夠讓讀者客觀認識中國在貧富懸殊上的不足，相信會為社會變得更加美好創造積極條件。