濫用福利惹討厭　回購港鐵最實際

新一份《施政報告》將於下周三（14日）發表。雖然特首林鄭月娥已在年初承諾放寬「2元乘車優惠」的門檻，但近日亦有消息指政府因濫用情況嚴重，有意暫緩推行。然而，所有福利政策若然規劃不周，自然有被濫用的機會，故政府的着眼點理應是修補政策漏洞，而非因噎廢食，讓市民的期許落空。

《香港01》曾倡議回購港鐵及推行「兩蚊搭港鐵」，可望大幅減低基層的通勤開支。（資料圖片）

自2012年港府推出「長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」後，合資格長者人數由該年的98萬遞升至去年的132萬人，而特首更在本年1月宣布，未來會把計劃的年齡門檻由現時的65歲，下調至60歲，預料涉及約17億元額外經常開支。不過有傳媒近日報導，現時市面流通且曾使用的不記名長者八達通數目竟逾400萬張，遠超132萬名65歲或以上長者的人口。

立法會議員田北辰月前亦就這優惠計劃向當局提出質詢。勞工及福利局局長羅致光當時亦承認，不記名長者八達通的數字，與65歲或以上的人口數字存有落差，而隨着受惠人數增加，公帑開支亦會隨之上漲，故「政府更有需要確保公帑運用得宜」，「認真考慮防止濫用優惠計劃的有效措施」。雖然羅致光並未明言會推遲擴展優惠計劃，但也指出「若未能有效防止濫用問題，將會浪費大量公帑」。換言之，由於政府收到顧問報告後亦需要時間評估，故放寬「2元乘車優惠」或難以趕及在新一份《施政報告》出爐。

雖然這漏洞明顯源於政策細節構想不周，但要推遲擴大優惠、讓銀齡人士背起部分代價實屬不公，畢竟濫用票價優惠情況早於特首承諾放寬優惠之前已經出現，如2012至2014年間每年就有逾五萬宗特惠單程車票的個案。相反，當局可從兩方面修補政策的漏洞。首先，取消現時以長者八達通和個人八達通並行享用優惠的方法，改為只允許個人八達通的長者持有人獨享，而由於後者的申請程序須繳交個人資料，故可降低旅客和其他年齡層濫用的機會；其次則是加派港鐵職員抽查車票，或將未繳付相應車資的附加費增加，而提升阻嚇度。這些措施不但容易調整，更又不會教叫市民期望落空。

但長遠而言，若政府欲助市民減輕交通成本，最實際還是回購港鐵。「01觀點」已多次指出，港鐵與九鐵合併後與政府訂定《營運協議》中，「可加可減機制」難以保護公眾利益，即使多年錄得過百億利潤，港鐵依機制申請加價亦屢見不鮮，故要上市公司考慮星斗市民的負擔能力，實屬緣木求魚。然而，鐵路乃市民不可或缺的生活所須，理應具有公益性，將之交由以利潤極大化為依歸的企業管理，必然會令市民百上加斤，再多優惠亦只僅是小修小補。