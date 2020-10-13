金正恩何以灑淚愧對朝鮮人民？

上周六（10日）的朝鮮勞動黨建黨75周年慶典上演了罕見一幕，曾以犬決對付政敵、心狠手辣兼在國內實行專制統治的金正恩，竟在演講時向全國人民致歉，更一度流下男兒淚，令外界大感意外。不少人猜測究竟金正恩落淚，是挽救民心的鱷魚淚，抑或是自知管治無力而流下的自責之淚？

古今中外的獨裁者如希特拉、史太林等，就算搞出兵災戰禍、生靈塗炭、餓殍遍地，亦難以見會像金正恩般會落淚致歉。就算是當代強人領袖，美國總統特朗普明知其輕視疫情最終染病，仍要死撐自己康復神速，繼續勸喻國民毋須擔心，一副打腫臉充胖子的姿態，始終不肯示弱。

金正恩9月慰問洪災災區。（朝中社）

外交經濟遇逆境

不過金正恩在講台上含淚稱：「我從偉大的領導人（祖父金日成）和將軍（父親金正日）接下領導國家的重責大任，但因為我不夠努力，導致人民還是活得很艱辛。」金正恩當年以不及30之齡繼承大業，明顯有創造一番事業成為中興明主的意圖。然而在此金氏王朝的第75個年頭，朝鮮面對內外交困，其失望之情亦不難理解。

金正恩治下最大政績，不得不提其與美韓領導人的破冰，更締造舉世矚目的特金會，美朝領導人首次正式會面。特朗普以越南的改革開放作餌，承諾朝鮮的和平與繁榮，令金正恩極為心動。然而兩人始終對棄核問題互信不足，最終令談判功敗垂成。現時特朗普政權已是明日黃花，美朝談判進程恐怕又要推倒重來，也令金正恩陷於被動。

而新冠疫情來襲，中朝邊境關閉，亦令朝鮮經濟雪上加霜。更兼去年朝鮮面臨數十年一遇的歉收，糧食配給減至一半，又有今夏連場暴雨引發的洪災令全國逾1.6萬棟房屋損毀，更令朝鮮人民生活水平陷於90年代大饑荒以來的最低水平。在此交困的局面下，金正恩亦再沒甚麼條件逞強，亦一再向外界顯示其柔性一面。

特朗普（左）與金正恩2019年6月在板門店會面。（Getty）

上月底朝方田因擊斃一名前來投奔的韓國漁民，而向韓國總統文在寅致歉，為歷來首次。如今金正恩又在如此重要的場合上哽咽落淚、自責罪己，當中當然不乏公關技倆，向外界表達其人性化的一面，擺脫其心狠手辣的獨裁者形象，亦以柔性手段爭取國民及外國同情，不過同時間要如此放下身段，亦出於其與獨裁者不同的特質。

金正恩對振興金氏江山不力的自責，可算如像漢武帝當年下輪台罪己詔般，但在歷史長河中帝王下詔罪己之例亦不多。特朗普至今未曾為20多萬病歿國民而愧疚，林鄭政府導致社會撕裂動盪，亦仍無悔過改革之意，某角度看竟比金正恩還不堪。為官者以何事為大，某程度也是一場對人性之考驗。