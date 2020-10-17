垃圾徵費有望續審　拖延多年應作了斷

立法會任期原定今年結束，花費近15年討論的垃圾徵費計劃，在今年6月底的立法會會期完結之前，本已在委員會會議上宣布「胎死腹中」。隨政府延任立法會一年，原訂會期前已宣布停止審議的草案能否繼續程序，亦引來議員及社會各界關注。

周五（16日）召開的內務委員會將討論處理立法徵費草案。民主黨立法會議員許智峯周三（14日）亦去信環境局長黃錦星，促交代會否要求在立法會恢復垃圾徵費法案審議，並表示若內會無議員提出恢復審議條例，屆時將考慮提出。環境局亦回應指希望議員可以支持審議相關草案。

環團倡續審 立法宜從速

七個環保團體（包括綠領行動、綠色力量、綠惜地球、長春社、綠色和平、環保觸覺及創建香港）亦去信垃圾徵費草案委員會主席兼內務委員會副主席馬逢國，望其提出及支持重啟草案委員會，繼續審議處理垃圾徵費，着手解決本港固體廢物不斷增長的困局。

政府2013年已發表《香港資源循環藍圖2013–2022》作為隨後10年的廢物管理方向，藍圖當時期望在2022年或之前可減少40%的都市固體廢物人均棄置量。然而根據環保署統計數字，2013年都市固體廢物的每日人均棄置量為1.33公斤，直至2018年，數字已上升至1.53公斤。香港政府若要在未來兩年將人均棄置量減少至2013年的六成水平（約0.8公斤）。現時三個堆填區預期擴建後的容量，也只能應付至2030年，垃圾徵費等較能起到即時效果的政策措施，可謂相當重要。

當局指市民可透過專頁與環保基金及其受資助機構互動，以及參與「環保友」活動。（資料圖片）

拖延十五年 避再行程序

垃圾徵費一拖再拖，先後歷經四屆政府。自2005年12月，當時政府已提出直接徵收都市固體廢物費，曾建議在2007年立法推行。計劃經過多次公眾諮詢及試行，2017年有相關的初步落實安排，2018年向立法會提交條例草案，但無奈條例拖至今年會期之前仍然無法通過審議。隨立法會延任，若今年內立會仍然無法通過垃圾徵費草案，預計草案須於下屆立法會再重走一次立法程序，立法之期或許要再一拖再拖。

在中止議案前的草案委員會會議上，在委員會中發言次數最多的為飲食界張宇人，達至少23次，其次發言最多的為民建聯葛珮帆，達至少22次。期間不少建制派議員問題重覆，如問及有關監察攝影機、應用攝影機新科技以及有關監察攝影機系統數量的問題。以上表現亦遭環保團體及泛民主派議員質疑拉布。

垃圾徵費立法拖延多年是時候了斷，環境局應積極推動條例立法，爭取立法會議員支持，趕及在立法年度內完成立法。垃圾徵費的落實執行需要多方面共同配合，盡早讓市民適應垃圾徵費。港人每日廢置廢物，堆填區負苛與日俱增。垃圾徵費正正需要與時間競賽，盡快從源頭減廢減少堆填區壓力。