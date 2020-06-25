惠民德政胎死腹中　政府須拿出管治決心

立法會垃圾徵費條例草案委員會於周一（22日）同意終止審議草案，意味着經過15次會議後，垃圾徵費仍無緣在本年落實。縱然本港在反修例運動後，社會高度政治化已是無可避免，但政府仍應該積極聯絡建制派的盟友，讓以民生福祉為本的善政得以通過，展現有效管治的魄力。

在周一的草案委員會中，建制派議員認為在餘下會期內難以完成審議垃圾徵費，故應終止審議。飲食界議員暨行會成員張宇人稱，議員「有責任要睇清楚每個標點符號，要過到自己嗰關」，惟當下進度卻「無可能審議完」 。而泛民主派議員則嘗試要求加開會議，趕緊在死線前完成立法工作，但主席馬逢國經考慮後卻拒絕建議，而委員會在不少議員缺席下，以七票贊成、四票反對，通過終止審議條例，落實垃圾徵費只流於「討論」。

張宇人：無可能審議完

從立法原意上，垃圾徵費本是以「污染者自付」的原則，即對市民製造的廢物按量徵費，從而改大眾丟棄垃圾的習慣和觀念。據政府資料顯示，本港棄置在堆填區的廢物近年日益增加，都市固體廢物的人均棄置量，由2016年的每日1.41公斤，升至2018年的每日1.53公斤，遠比其他大城市為高。都市固體廢物有增無減的現象，不但將加快了堆填區飽和的速度，亦背離全球惜物減廢和支援回收的大趨勢，故政府才會建議按指定垃圾袋或標籤收費，以及按廢物重量徵收「入閘費」（注一），推動源頭減廢及乾淨回收，減少整體廢物棄置量。

既然政府以「刻不容緩」來形容垃圾徵費的重要性，那又為何沒有擇善固執，並拉攏建制派的支持，反而放軟手腳，委過他人？在草案終止後，環境局發言人的聲明寫道，「（政府對草案）仍未能趕及於今屆立法會會期內通過表示失望」⋯⋯「（建議）大致得到有關業界的接納及不少市民的理解」。不過，最令人費解的是，政府認為草案遭終止審議，是因為「香港過去一年的社會環境，影響了政府和立法會的運作。除《條例草案》外，政府其他的一些立法建議都受到影響。」

過去一年的社會動盪無疑拖慢了立法會運作，但政府絕非動彈不得。觀乎反修例運動後，立法會能夠三讀通過的草案包括《國歌條例草案》、《2018年旅館業（修訂）條例草案》。換言之，即便對泛民主派來說是「惡法」的「國歌法」，政府亦有其手段，借建制派在議會的過半優勢成功通過。那政府又何不抱有相同心態，推動垃圾徵費立法，反而要委過於「社會環境」？

更甚是，近月被「社會環境」影響的不只有垃圾徵費草案，還有用以規管非傳統吸煙產品、且爭議不大的《2019年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例草案》，以及用以冷卻樓市而設立一手樓空置稅的草案。雖然林鄭月娥在反修例運動後，已不斷強調要解決本港的深層次結構矛盾，令社會回復平靜，但從政府冷待好些惠及民生的草案可見，港府在不同的議題卻有不同的管治心態，其施政決心亦難言至臻。

注一：由私營收集商利用其他無配備壓縮系統的廢物收集車輛（即非垃圾車）收集和棄置的都市固體廢物，將按棄置於廢物處置設施（即堆填區或廢物轉運站）的廢物重量，徵收入閘費。