螞蟻上市對香港政府的啟示

主打支付平台、電子錢包等業務的螞蟻集團在內地與香港同步招股，集資總額超過2670億元，成為全球最大規模上市招股。周二（27日）首日已逾1800億認購，孖展相當於超購逾54倍，有估計在港認購人數將突破100萬。香港政府官員應該明白，這種盛事不能只停留在金融市場層面。

螞蟻集團是內地電子支付和數碼金融平台的龍頭，不但旗下支付寶用戶人數逾十億，今年上半年凈利潤亦超過200億元。加上與母公司阿里巴巴相比，螞蟻集團的入場門檻更低，認購一手僅四千元，不難理解為何這次上市招股會在香港引起認購熱潮。

金融股市與實體經濟

股民或看好企業的業務增長，以此次機會作長線投資，也可能短時間內買賣，打算投機獲利。不論何者，招股上市都只是股票市場的交易活動，始終未能突破，進而令實體經濟及社會受惠。但事情其實並非必然如此。

首先，市場交易本來就要繳交印花稅。香港股票市場暢旺意味政府的稅收增加，可用的公帑亦因而增加。故此，當局若能做好資源分配的角色，其實可因金融交易蓬勃而增加對社會投資，令全民整體受惠。再者，香港不只是金融交易中心，本身也是國際大城市，非常適合企業設立地區總部。官員若能把握香港在集資方面的優勢，推動國際企業在港設立辦公室甚至總部，自然能創造更多就業機會，直接裨益實體經濟。

雙循環中的香港

誠然，過去憑藉一國兩制優勢而發展的香港，在如今中美角力的大格局下不易自處，甚至可能兩邊不討好。來自任何一方面的經濟制裁或打擊手段，也可能傷及香港自身。但換個角度看，若能駕馭風險，其實香港也是站在一個有潛質左右逢源的獨特位置。是次螞蟻集團選擇在內地及香港上市，而非在美國紐約，本身已經說明了香港的優勢。身兼阿里巴巴創始人以及螞蟻集團控股人的馬雲最近便直言，這次在紐約以外的大規模集資，「在五年前，甚至三年前我們想都不敢想，但是奇蹟就是這麼發生了」。

可以預料，將來不論中美經濟繼續角力，抑或重新展開更多合作，置於中國內循環與國際外循環連接點的香港也是充滿機遇，包括市場展望更多中概股將回流香港上市。當然，最終這些金融交易會否只是少數股民的投資或投機遊戲，還是成為香港經濟及社會的發展動力，也很視乎官員的智慧。