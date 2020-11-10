拜登難奪參院控制權　經濟政策或重走奧巴馬路線

經過一番驚濤駭浪的開票程序後，美國總統大選幾乎塵埃落定，民主黨總統候選人拜登將取得超過270張選舉人票，成為下任美國總統，不過國會選舉的結果至今仍然未分高下。早前外界預計的「藍色浪潮」不僅未有出現，反而在參眾兩院更出現「紅色逆潮」。民主黨在多個州份損兵折將，最終雖然仍有望保住眾議院控制權，但其議席優勢明顯減弱。另外參議院喬治亞州的兩個議席因未有候選人取得過半，將於明年1月進行次輪投票，結果將影響兩黨誰掌參院，直接影響拜登政府未來的施政方向。

在疫情肆虐美國死亡人數突破23萬加上經濟不景下，外界對於特朗普與拜登票數如此咬得吃緊頗為意外。而至少四名民主黨中間派議員失去眾議院議席，亦令不少黨內中人埋怨議長佩洛西選戰策略出錯，亦有人批評其為搞黨爭而拒絕在刺激經濟方案上向特朗普讓步，反令民主黨選情觸礁。而在參議院方面，民主黨本來對重奪控制權勝券在握，選前多項民調亦顯示民主黨可望在多州搶灘。結果開票出來，不僅現任共和黨溫和派柯林斯（Susan Collins）大比數勝出，就連艾奧瓦州、蒙大拿州、南卡羅萊納州，現任共和黨人皆安然渡過。

結果民主黨只能拿下亞利桑那、科羅拉多兩州，距離50席的多數尚餘兩席。不過此次自1992年以來在總統大選中首次倒向民主黨的喬治亞州，現有由共和黨把持的兩席參議院議席，同時間進行正選及補選，而兩場選舉共和黨候選人皆無法取得過半得票，將於明年1月進行次輪投票。然而次輪選舉投票率一向較首輪低，如在2008年民主黨馬丁（Jim Martin）乘着奧巴馬旋風，與現任共和黨錢布利斯（Saxby Chambliss）在首輪選舉中未分勝負，然而在次輪選舉民主黨支持者未再現身投票，最終令馬丁望門興嘆。

奧巴馬和拜登舊照。President-elect Barack Obama and his wife, Michelle, second from left, and Vice President-elect Joe Biden and his wife, Jill, celebrate after Obama's acceptance speech at the election night rally in Chicago, Tuesday, Nov. 4, 2008. (AP Photo/Jae C. Hong)（AP）

拜登拉攏共和黨溫和派

參議院慣例若兩黨同得50席，將兼任議長的副總統即賀錦麗將可在票數相同時投下關鍵一票，然而民主黨參院選情不似預期，喬州次輪選舉亦不容樂觀，最終共和黨能保住參議院的機會頗大。情況就有如2010年重演，奧巴馬政府在中期選舉失利，失去參院控制權後共和黨人大打拉布戰力抗白宮法案，令奧巴馬施政舉步維艱，提前成為跛腳鴨總統。拜登曾為在白宮與參院中間游走的中間人，自然對此情況毫不陌生。可以預期拜登為可令施政暢順，將不能避免要在政策及人事任命上與共和黨妥協，外界一再期待的大革新期望再次落空。

拜登自參選以來一直打出團結、復和的口號，又稱不會只當民主黨的總統而是要當全美國的總統。其在全國黨代表大會便邀得共和黨叛將鮑威爾（Colin Powell）、卡西奇（John Kasich）、麥凱恩遺孀等外交鷹派及財政保守派為之站台，又有眾多共和黨建制中人成立「林肯計劃」為之助選，皆可見拜登極力拉攏共和黨建制中的溫和派之用心。而且拜登陣營亦以參院要人為理由，極力排拒桑德斯、沃倫等進步派人士入閣，以免招致共和黨人及華爾街金主的不滿，來屆拜登的民主黨政府內閣勢將比奧巴馬年代還要右傾。

2011年8月21日，美國副總統拜登在成都四川大學對學生們講話。拜登是在北京舉行會談後來到西南製造業中心的。 AFP PHOTO/Peter PARKS (Photo credit should read PETER PARKS/AFP via Getty Images)

蘇珊賴斯或出任國務卿

早在選舉前夕各大媒體已有不少未來拜登管治班底的消息，其中內閣中最大權力的財長及國務卿皆為女性候選人。現任聯儲會理事布蘭納德（Lael Brainard）被視為下任財長大熱，其在克林頓政府任職時便主力制訂《北美自貿協定》及中國入世程序，並以高盛准許進入中國市場作為條件。其供職奧巴馬政府時亦力拒將中國定為匯率操縱國，其往績或可為跌入谷底的中美貿易關係帶來曙光。而商務部長人選之一的女首富惠特曼（Meg Whitman）亦曾為迪士尼、eBay的行政人員，由於其極力鼓吹自由貿易，上台後或會取消對華關稅。

至於外交一翼拜登屬意的國務卿人選，依然為前國安顧問蘇珊賴斯（Susan Rice）。賴斯傳統外交系統出身，與普遍五角大樓一樣對中國崛起持有戒心。不過賴斯始終相信國際法則及機構，主張多邊主義合作，而其2012年處理班加西使館受襲失當，或會令共和黨人反對其任命。同為國務卿人選的拜登外交顧問布林肯（Antony Blinken），2017年與防長大熱的弗洛爾諾伊（Michèle Flournoy）成立西廂執行顧問團（WestExec Advisors），聲稱可為客戶「制定開拓中國市場的戰略」，又稱會「抵抗中美的貿易磨擦」，似會對華採取較溫和路線。

按現時國會選情以及各大媒體的內閣名單，可以預期來屆拜登政府重返2010年奧巴馬年代白宮與國會互卡，內政外交皆採取企業利益壓倒一切，財政保守、貿易自由的新自由主義。然而最終拜登如何施政，既要看喬州次輪選舉後參眾兩院的控制權誰屬，亦要看拜登在共和黨人及進步派左右施壓下，人事任命及政策方針將往何方傾斜。而國際形勢日新月異詭譎多變，中美關係浮沉不定之餘，美國於東亞的盟友如日本、澳州、印度的態度，也可能影響華府在東亞的部署，中美如何在四年特朗普治下重拾互信，亦將為一道大難題。