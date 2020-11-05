【美國大選】特朗普選情堪虞　訴訟戰未必能挽狂瀾

美國總統選舉日當日初步開票時拜登接連於佛羅里達州、德克薩斯州失利，又在喬治亞州、北卡羅萊納州落後，先前主流媒體預計的「藍色浪潮」不僅沒有出現，特朗普在中西部「鐵鏽地帶」威斯康星州、密歇根州、賓夕法尼亞州一度領先，連任機會突然大漲。不過當點票進入第二天早上，大城市及郵寄選票開始點算時兩人差距開始收窄，直至下午威州、密州先後落入拜登手中，特朗普隨即處於劣勢，敗選機會愈來愈大。

拜登連下威州、密州後，全國尚未公佈選舉結果的尚有賓夕法尼亞、喬治亞、北卡羅萊納、亞利桑那、內華達五州。在擁20張選舉人票的賓州，特朗普目前領先拜登逾20萬票，得票率僅相差2.6個百份點。然而當地尚有近100萬張選票未曾點算，而郵寄選票中拜登卻以78%對21%遠超特朗普。若此比例不變，拜登有望重演在威州及密州反超的情況，在特朗普手中奪回賓州，毋須理會其他州份的選舉結果，直接以273張選舉人票贏得總統寶座。

2020年11月3日，星期二，在費城的賓夕法尼亞會議中心，費城選舉工作人員正在處理大選的郵寄選票和缺席選票。 (美聯社照片/馬特斯洛克姆)

內華達州成特朗普關鍵

就算拜登錯失賓州，仍有不少途徑取得過半選舉人票。以喬治亞州為例，本來開票早段特朗普的優勢相當明顯，但當當地最大城市亞特蘭大的所在地富爾頓縣（Fulton County）開始點票時，拜登的選票急起直追，一度迫近至28萬之差，雙方差距僅為0.6個百份點，咬得甚為吃緊。拜登有望在1992年克林頓以來首度為民主黨重奪喬州。若拜登偷襲桃子州成功，亞特蘭大的城郊人口將居功至偉，亦使這座南州重鎮在1996年奧運以來再次受世人注視。

特朗普形勢雖然被動，亦非全無勝選機會。西南部的亞利桑那及內華達州果真一語成讖，成為左右本屆大選的關鍵。先後出產保守派元老高華德（Barry Goldwater）及麥凱恩的亞州最初本為拜登領先，美聯社及霍士新聞台甚至宣佈拜登勝出，卻遭特朗普陣營駁斥。隨着選票陸續點算特朗普亦開始收窄差距，兩人相差收窄至79萬票約2.8個百份點。不過剩餘選票大多集中在最大城市鳳凰城所在的馬里科帕縣（Maricopa County），此對特朗普會否有利還待分曉。

毗鄰的內華達州情況亦相似，由於其最大城市拉斯維加斯旅遊業深受疫情打撃，民主黨縱使在當地擁強大工會力量，當地從事旅遊業的選民亦可能會受特朗普的開關解封主張打動。果然兩人在內華達州咬得甚為吃緊，相距只有7,000多票約0.6個百份點，而當地點票極為緩慢亦令全國心焦如焚。不過當地剩餘選票同樣集中在拉斯維加斯所在的克拉克縣（Clark County），究竟民主黨的工會勢力以及特朗普的解封主張將會佔優，未可知也。

2020年11月4日，在美國密歇根州底特律舉行的大選日後，底特律警察護衛民意調查員，因為他的房間容量而拒絕離開TCF中心。

如此看來特朗普仍非無望，但必須要保住賓州，然後再多取至少三個州份，難度甚高。因此特朗普亦早在選舉當晚其在威州、密州、賓州皆領先時，便宣稱會入稟要求停止點票。當其失威州及密州後又要求重新點票，並另外於亞州及內州投訴點票不公，並在喬州以點票程序有問題為由提出訴訟。不過目前來看除了威州因兩人得票差不及一個百份點而可重新點票、賓州在選舉結束後方收到的郵寄選票仍存在法律爭議外，其餘指控暫時皆未見有足夠證據支撐。

每屆選舉不同層級的司法訴訟，在美國政治可謂司空見慣。此次特朗普的訴訟戰雖然極為進取，但若未有堅實證據支持亦未必能在法院拖太久，甚至沒有機會上訴至最高法院，但對於特朗普來說為了扭轉敗局也要先試一試。然而在三權分立的民主體制下，最終決定誰人為下屆總統的，除了是最後人民一人一票的點票結果外，還有法院的仲裁以及國會在一旦選舉結果不明時，投票選出下任正副總統的憲制權力，而非特朗普一人可說了算。