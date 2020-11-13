東盟亞太簽訂RCEP　象徵突破美國包圍網

印尼貿易部長阿古斯（Agus Suparmanto）周二（10日）表示，經過多年的磋商，東盟十國以及亞太地區周邊的中國、日本等五國將於周日（15日）舉行領導人視像會議簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。即使印度已經退出，但RCEP仍然是近年最大規模的貿易和地區合作協議，其簽約國包含了全球三成的人口以及GDP總體量的三成，當中更包括了世界第二及第三經濟體中國與日本。RCEP的推出對亞太地區的經濟發展有巨大的正面作用，尤其對作為中心的東盟十國而言更是重要機遇，很可能進一步推動東南亞地區成為世界未來經濟發展的新增長點。

美國一直想保持甚至增加自身在亞太地區影響力以對抗中國崛起，RCEP的簽訂也許對其而言並非值得高興的事。奧巴馬政府制訂了「重返亞太」的戰略以制衡中國在區內的影響力，接着在2010年左右，美國又大力推動「跨太平洋夥伴全面進步協定」（TPP），試圖將東亞及東南亞一些親美國家拉攏至美國雄霸的太平洋體系當中。然而TPP還未有成果，新上任的特朗普便於2017年宣布退出磋商，結果餘下的各國在日本等帶頭下仍然在2018年簽訂了沒有美國參與的CPTPP。特朗普政府退出TPP，改為發動了對中國的貿易戰，其外交上不斷號召世界各國加入其圍堵中國的行列。不過特朗普政府的貿易圍堵不太成功，而RCEP的簽訂更標誌了貿易圍堵幾近失敗告終。

2019年11月4日，在曼谷舉行的第3次RCEP領導人會議上，15個成員國結束全部文本談判及實質上所有市場準入談判。這標誌着世界上人口最多、成員結構最多元、發展潛力最大的東亞自貿區建設取得重大突破。RCEP由東盟10國發起，邀請中國、日本、韓國、澳洲、新西蘭、印度參加。印度暫未加入協定。（新華社）

貿易談判將重啟

美國政府即將換屆，極有可能繼任的拜登會推出怎樣的貿易政策應對中國，自然為各國所關心，最令人關注的是特朗普政府發起的貿易戰何去何從。由於拜登對貿易戰的評論比較多，貿易戰的發展似乎已有大概的走向。無論是民主黨或是拜登本人，都曾多次批評特朗普貿易戰的做法。他們同意特朗普有關中國盜取美國知識產權和不公平貿易的論述，但卻認為關稅無補於事。

比較肯定的是，拜登應該不會再以特朗普相似的關稅手法對中國發動新一輪的貿易戰。但過去兩年貿易戰的「成果」，包括已經增加的關稅，以及已在執行的中美第一階段貿易協議到底會如何，卻仍未明朗。就關稅而言，拜登雖然曾指要取消特朗普所加的關稅，但在競選時卻又說不會馬上取消，而是會檢討。至於第一階段協議，民主黨和拜登也曾攻擊特朗普指內容欠缺實際成果。故此最大的可能，是中美雙方在既有的關稅水平上，無視第一階段協議的內容，重新進行貿易談判。由於既有的關稅可以作為談判條件，估計拜登不會主動放棄。

拜登執政後，很可能會重啟中美的貿易談判。 （Getty）

TPP難有大空間

另一個受關注的貿易政策是美國會否重新加入已簽訂的CPTPP，又或是要求重新談判。拜登並沒有多少談及過重啟TPP的事情，但在其提倡拉攏盟友應對中國的戰略下，他有可能會重啟這項奧巴馬時代舊政。不過，現時推動TPP有兩個關鍵問題，即使拜登果真推行，效果也未必理想。其一，是黃金時機已過。TPP之前與RCEP幾乎在同一時間段提出，可以視為中美各自一套地區經濟發展藍圖。但特朗普中止了TPP，浪費了四年黃金機會，現在RCEP已經要簽訂，美國再重啟TPP也就晚了。美國要再推TPP，首先很不可能直接答應CPTPP的條款，因為其商討並沒有考慮過美國的利益。如果要重新商討，那要花費的時間亦不可能少。在這基礎上對壓制中國在東南亞的影響力已錯失了重要時機。

其二，現時TPP國家的貿易組成對美國沒有太大的利益，民主黨與其支持者向來有貿易保護主義傾向，對TPP難有很大興趣。美國跟加拿大和墨西哥本身已有《美墨加自貿協議》，與澳洲、新加坡也已有自貿協議和很強的投資關係。而越南一直是美國希望工業去中國化的得益者。可以說，美國跟原本TPP內的一些國家已經有了貿易基礎。美國再開放更多的自貿協議，對美國也難言有太大益處。尤其是RCEP已經即將簽訂，這更影響一些東南亞國家再加入另一個區域組織的意欲。可以說，TPP的重要性在特朗普主政的四年間已降低了不少。