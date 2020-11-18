香港不只要爭取加入RCEP

上周日（15日），中國、日本等五個國家及東盟十國簽訂了《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。周一，商務及經濟發展局局長邱騰華在出席亞太經合組織會議時，便提及RCEP的發展潛力，指出一旦組織各國開放新成員之時，香港很樂意就加入而展開對話。 RCEP簽署國家的總人口與GDP皆約佔全球的三份之一，是現時最大的區域自貿區和經濟合作組織，也是亞太區內最具潛力的經濟發展區。追求加入RCEP的方向值得肯定，然而香港並不應只停留於爭取加入的程度，更應該思考如何能更如利用RCEP的平台進一步優化本港的經濟發展結構。

商務及經濟發展局局長邱騰華（圖中），昨晚（16日）出席亞太經合組織部長級視像會議。（政府新聞處圖片）

降關稅難惠及香港

根據RCEP，各國會在10至20年內逐步消除彼此之間的關稅，整體關稅廢除率將達91%。尤其是當中還包括了中、日、韓三個東亞大型經濟體，這將是三國首次大型廢除關稅的協定。這對區內的貿易量和經濟活動將會帶來很大的刺激，然而對香港卻沒什麼特別大的幫助。

跟簽署的人口大國很不一樣，香港是城市經濟體，進口本來就幾乎不設關稅，而且貨物生產和出口都非常有限，很難受惠於關稅撤除。即使想再工業化，但香港並不掌握關鍵科技產品製造，高端產品與日本和內地難以競爭。論低端產品，香港的工資高昂，也難與東南亞一些較落後國家競爭。即使地區貿易發達有可能會刺激到本港的貨物轉口業務，但這本身與香港是否加入RCEP沒有關係。

把握RCEP打開的大門

既然如此，那香港要從加入RCEP中找到利益，便須從服務貿易與投資這兩大方向著手。RCEP協定比起既有的「東盟+1」協定的另一大著眼點是進一步開放了服務貿易大門與投資選項。過往的協定以「白名單」操作，只有特定經批准的領域才開放予外國企業和投資。而RCEP則改以「黑名單」方式操作，即只有特定已加入黑名單的領域才禁止或限制外國企業進入或投資，比起「白名單」更進一步方便外國服務與投資。

2020年11月15日，東盟十國以及中國、韓國、日本、澳洲、新西蘭等國家領導人以視頻形式參加RCEP簽署儀式。（新華社）

香港如果能加入RCEP，固然亦能享受這些便利，有助香港資金找尋國外機遇。不過，縱觀香港的情況，除了與內地有緊密的經濟連繫外，與東盟等國家的經貿關係卻仍有一些不足之處。香港在東盟的服務貿易的投資並不算特別理想。從東盟出版的《東盟投資報告2019》中可看到，從2014至2018年間香港在東盟地區的「外來直接投資」（FDI）只有53億美元，當中在香港相對有優勢的金融服務業只有23億美元，遠遠落後於美國的116億和歐盟的49億。

當然，香港的經濟體量雖然不如美國與歐洲，但無疑在東盟等地區的服務投資仍有很大發展空間。其實早在中國推出「一帶一路」倡議時，已有研究指香港一些服務企業公司因滿足於本地回報，對投資東南亞等「一帶一路」地區欠缺興趣。固此，香港未來要做的並不只是爭取能加入RCEP，而更須鼓勵企業有長遠目光，發揮創意找尋更多海外投資機遇。