馬勒當拿逝世　象徵工人階級與無權者的球神

1986年全球談論的兩名「DONA」，一位是美國超級天后麥當娜，另一位便是幾乎以一人之力帶領阿根廷殺入世界盃，並於決戰英格蘭一賽以經典的「上帝之手」撃敗其死敵，最終成功捧得大力神盃的馬勒當拿。11月25日，世界驚聞老馬猝死的噩耗，此位當初以「上帝之手」聞名的一代球王安息長眠。他留下給世人的除了是綠茵場上一幕又一幕的英姿外，其場裏場外惹人又愛又恨，不斷引起爭議的形象和言行，亦值得跟當世的政治氣候作對照。

不同於當世的阿根廷球王美斯靦腆木訥，循規蹈矩的形象，馬勒當拿瀟灑不羈的球技加上放浪駭俗的性格，使其不僅成為上帝派遣的天使，也被形容為是地獄來的使者。亦因其此特質，令老馬顛倒眾生之餘，亦使得反對者痛恨得咬牙切齒。不過在馬勒當拿昇華到近乎神的地位前，其1960年於布宜諾斯艾利斯市郊的貧民窟的工人家庭出身。不過憑其天賦，馬勒當拿八歲已加入球隊，十六歲已於甲級聯賽作賽，並成為阿根廷國家隊史上最年輕球員。

馬勒當拿雖少年得志，卻未有因此背棄其階級和出身。當阿甲班霸河床重金挖角，其斷然拒絕並加入其從小便傾慕，代表工人階級及發奮向上精神的同市宿敵小保加。老馬好抱不平，鋤強扶弱的性格，縱觀其一生表露無遺。當其登陸歐洲聯賽卻在巴塞隆拿屈屈不得志時，馬勒當拿轉戰意甲，卻未有加入北意國際米蘭、AC米蘭等富貴球會，反而以破世界紀錄的轉會費，加盟南意那不勒斯的窮球會拿玻里，當時國際頭條的標題為：意大利最窮球會簽下世界最貴球星！

足球史經典，馬勒當拿的「上帝之手」（網絡圖片）

南意與阿根廷的英雄

由於意大利南北長年的經濟及社會地位差距甚大，北方人一直以來視南方人為貧窮落後未開化，好食懶飛坐等政府救濟，治安敗壞充斥黑手黨，對南方人極盡嘲弄和鄙視。而老馬如上帝的降臨，1987年為拿玻里史上首度奪得意甲冠軍，又於1989年拿下歐洲足協盃，翌年再取得意甲冠軍，為南意人吐了百年的冤屈烏氣。正因如此老馬在那不勒斯被捧為上帝一樣，在黑白兩道皆呼風喚雨，甚至與黑手黨中人過從甚密，屢屢傳出酗酒、濫藥、嫖妓醜聞。

除了為南意人的英雄，馬勒當拿甚至比當今球王美斯、現任教宗方濟各有過之而無不及，成為阿根廷史上最重要的英雄。1982年加爾鐵里軍政府佔領有領土主張，英方稱為福克蘭群島的馬爾維納斯群島，結果慘敗於戴卓爾夫人的英軍手上。受軍政府宣傳勝仗的阿根廷人得知遭蒙騙後，爆發大型示威拉倒了加爾鐵里政權，卻對戰敗的屈辱久久不能平伏。1986年世界盃阿英在半準決賽再度碰頭，仇人見面份外眼紅，兩國球迷賽前已發生毆鬥事件，千斤重擔落在老馬肩上。

然而馬勒當拿在如此重要的大賽，如此戲劇性的撃敗宿敵，此九十分鐘奠定其成為阿根廷開國近二百年的最重要英雄。當老馬衝入禁區爭頂解圍不遠的皮球，雖與英格蘭門將施路頓身高相差二十厘米，卻能將球頂入龍門破網，全球為之驚呆。事後慢鏡顯示老馬明顯有用手把球拍入網，然而球證卻未能看到。而老馬四分鐘後由中場引球推進，連扭過四名英格蘭球員再扭過施路頓，為阿根廷梅開二度，亦證明老馬不只是靠作弊，更可憑實力取勝。

對馬勒當拿如此明顯的犯規，英媒連珠炮發並對之咬牙切齒。老馬面對千夫所指卻毫不在乎，更笑稱該入球靠馬勒當拿的頭之餘，也有點靠着上帝的手，自此「上帝之手」傳奇永遠烙在馬勒當拿之名字旁邊。貧民窟出身的老馬以街場智慧得來的球風，無視規章及法則的率性，亦令人又愛又恨。其代表着阿根廷的小國在球場上戰勝巨人英國，身上刻上左翼領袖哲古華拉及卡斯特羅的紋身，對美國的霸權主義極盡批評，一直擔當為小人物對抗霸權的英雄角色。

《真球王馬勒當拿》（Diego Maradona, 2019）截圖

階級與身份的象徵

不過在此民粹之風席捲全球的當代政治，我們對馬勒當拿此類為小人物出頭的反建制英雄根本毫不陌生。單以在月前高票落敗的特朗普為例，便是以為長期遭精英階層鄙視，被視為貧窮未開化的白人工人階級出頭而崛起。其口無遮攔、私生活靡爛、生意一團糟就如老馬一般。然而特朗普以嘲弄及調侃壟斷國內政經權力的權貴為樂，無視甚至顛覆只是保障既得利益的規章及法則，打破精英階層所定下的秩序，卻意外成為了工人階級的英雄。

而酷愛拳賽的特朗普亦深明體育與政治密不可分，足球很多時更加與身份政治息息相關，皇馬對巴塞的經典對決便是馬德里中央與加泰隆尼亞人的身份意識，小保加對河床亦代表着布宜諾斯艾利斯工人及富有階層的階級分野，阿根廷對英格蘭關乎了馬爾維納斯的主權之爭，亦是受殖民的第三世界挑戰前帝國霸權的國際政治秩序。有時追捧球會與支持政黨一樣，除了講究其球技或政策之餘，更多是代表着其階級、民族、身份、價值。

而像馬勒當拿如此具魅力的球星，更是在當今民粹主義興起前的典型貝隆主義式民粹領袖。毋怪當老馬兩年前稱正考慮從政並參選總統時，外界對之能當選毫不懷疑。「馬勒當拿為阿根廷人提供了抒發其集體挫敗感的出氣孔，正因如此他受人民愛戴。」馬勒當拿的國家隊隊友華丹奴如是說。馬勒當拿之所以為神，正因其永遠都站在抵抗強權的弱勢一方，無視規則甚至稍為越界，反而令老馬更為可愛。在當代政治的語境中，正是一個反抗建制及現狀的英雄。