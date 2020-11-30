模擬廣播成歷史　政府已準備迎接5G年代？

本港的模擬電視廣播將於周一（30日）23時59分終止，翌日踏入全面數碼廣播年代。雖然政府正計劃騰出模擬電視的頻譜，以支援本地的5G網絡發展，但迄今仍有不少技術疑難尚未解決，左右着智慧城市的發展。

當局在2004年推行數碼電視廣播框架，藉此吸引市民轉用數碼電視服務，並騰出頻譜供流動通訊服務使用，紓緩不斷增加的需求。雖然政府欲在2012年年底終止模擬電視服務，但由於2011年及14年時期，數碼電視的覆蓋範圍和滲透率仍未達標，使至當局押後停止模擬廣播，並在決定將日期延至本年底，以便讓觀眾有更多時間轉用數碼電視服務。但截至本年10月，全港本港仍有約2.2%住戶（約58,000戶）仍在使用模擬電視，其中更有將一成住戶因經濟原因而未轉用。

本港將於2020年11月終止模擬電視廣播，受影響住戶可向「關愛基金」申請資助換數碼電視。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

《智慧城市藍圖2.0》將發表

相較前幾代的技術，5G儘管可大幅提升數據下載和上載速度，以及縮短反應時間，但技術進步亦須不同的通訊頻帶配合。5G所用的頻帶大抵可分為高、中、低三類，而由於模擬電視所用的低頻帶頻譜，在建築物裡具有良好的穿透性。故政府預計明年年中起，模擬電視的頻譜可轉為供應室內使用的公共流動（包括5G）服務。

現時距離明年年中只得半年多時間，政府有否足夠時間和準備，迎接5G年代仍大有疑問。本港的流動網絡營辦商在4月推出商業5G服務後，普及化之路尚有不少技術和法律挑戰。首先，由於5G網絡需要大量增設基站，分布密度較4G服務為高，雖然政府已開放一千個政府場所，以供流動網絡營辦商裝設置基站，但亦有業界聲音指數仍未足夠。若然安裝地點不足應付實際需要，情況或許會如韓國在去年推出5G服務後，惹來消費者抱怨信號微弱和接收參差；其次則是5G或會影響衞星通訊站運作。為確保衞星站和5G服務並存，早前通訊局在大埔和赤柱劃出限制區，以限制該區設置3.5吉赫頻帶操作的流動服務基站，但這意味着兩區裡逾70萬的市民、中文大學和科學園的5G通訊亦會受到影響。

除技術問題，現行法律亦未能兼容5G發展。在網絡安全風險上，5G系統包含網絡和雲端服務營運商，以及第三方應用程式開發商，故在新產品出台時難免會新增網絡攻擊和個人私隱資料外泄的風險，惟本港的資訊科技保安行業仍在起步階段，同時亦無相關的網絡安全法例，港府過去大多都是僅靠刑事法例處理資訊安全問題。另外，現行的《電訊條例》不但未有規管5G和物聯網時代下裝置的電訊功能，亦無清楚介定通訊局在規管5G技術的權力及職責，故稱法律落後於科技不足為過。

因此，模擬廣播雖然標誌着新時代到臨，但新時代自有新挑戰。創新及科技局早已預告12月將推出《香港智慧城市藍圖2.0》，當中涵蓋5G建設和公共設施升級。政府要完全發揮5G的技術潛力，不但需要盡快處理技術和人才的掣肘，更要修繕法律追趕科技發展。