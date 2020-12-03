梁國雄「護髮」終極勝訴　當局跟進措施須有理

有「長毛」之稱的前立法會議員梁國雄，早前入稟控告懲教署強逼男囚犯剪短髮屬性別歧視，終審法院上周五（11月27日）裁定梁終極勝訴。終院裁決值得肯定，懲教署應糾正涉性別歧視的行政安排。惟周二（1日）有傳媒引述消息，指懲教署或統一要求男女囚犯同留短髮，有關措施引起廣泛社會關注。

梁國雄於2014年因示威被判入獄，服刑期間須剪掉一把長髮，梁質疑懲教署要求男犯剪髮，女犯卻可留髮屬於性別歧視，因而提出司法覆核。案件最終上訴至終審法院，五名法官一致裁定梁國雄勝訴，懲教署的做法違反《性別歧視條例》。

有「長毛」之稱的前立法會議員梁國雄，早前入稟控告懲教署強逼男囚犯剪短髮屬性別歧視。（資料圖片／梁鵬威攝）

行政措施不能性別歧視

終院法官在判辭指出，《性別歧視條例》列明四項元素，其中在本案具爭議的是「投訴人所受待遇，是差於該名用以比較的人士」一點，認為男犯無權選擇頭髮的長度這事實，顯示他們受到有別於女性囚犯的待遇。其實這不只關乎「長毛」梁國雄的事，其他男囚犯亦可能以往有留長頭髮的習慣，因而被要求剪短。相關安排本來不見得合理，在梁國雄循合法途徑提出挑戰後，現亦被終院裁定違反《性別歧視條例》，當局實應檢討安排。

懲教署雖未就禁止女囚犯留長髮的消息作直接回應，只表示正研究判詞及徵詢律政司的意見，以再決定下一步行動。但若懲教署擬禁女囚犯留長髮的消息屬實，意即措施將有可能避免男女囚犯在待遇上出現差別，以在合乎《性別歧視條例》的情況下繼續把囚犯的頭髮剪短。

這不只關乎「長毛」梁國雄的事，其他男囚犯亦可能以往有留長頭髮的習慣，因而被要求剪短。（資料圖片）

紀律與造型未見合理關聯

最終懲教署會怎樣做，目前尚未確定。惟將女性囚犯頭髮一併剪短的做法，即使可能符合性別平等的法律要求，但亦或引起女囚犯廣泛反感，更壞的情況是予部份人在敗訴後「報復」的觀感。如何以更人性化的方法跟進法庭判決，值得署方深思。

梁國雄案中，懲教署一方認為把囚犯頭髮是為確保監獄紀律，有必要限制囚犯在外型上保持一致，也認為社會上對男及女性的既定造型，能應用於囚犯身上。不過終審法院對有關說法已不接納，認為確保監獄囚犯的紀律及施加社會上對男女性別的既定造型，兩者並無合理關聯。

懲教署須認清把囚犯頭髮剪短的目的為何。署方的剪髮規定內雖有「為保健康及清潔」一語，署方在庭上亦言希望囚犯髮型跟從「傳統髮型」，但女性留長頭髮未見得有違衛生或傳統。若過去女性囚犯的頭髮並未直接引起紀律問題，署方更應該慎思有關決定。