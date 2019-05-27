懲教造假　政府須開誠布公、嚴懲涉事職員

《香港01》獨家報道，揭發懲教署在今年3月至4月的周年跑步體能測試，竟然全部12日均沒有考官及軍裝職員出席，當局還涉嫌以虛假文書，報稱考試已如期舉行。 茲事體大，懲教署及保安局決不能護短，並須將所有資料開誠布公，及嚴懲涉事職員。

《香港01》周一（27日）報道，大嶼山塘福懲教所逾200名軍裝職員，缺席今年3至4月舉行的周年跑步體能測試。但懲教署指，測試已如期完成，職員亦已獲「補鐘」。（香港01記者攝）

大嶼山塘福懲教所今年3月至4月，為逾200名軍裝職員舉行周年跑步體能測試。然而，《香港01》記者實地觀察及拍攝全部12日考試，發現無任何考官及軍裝職員出席。

更甚者，有考官以職員的上班紀錄代作簽到，偽造考試紀錄；有小部分人只簽名當出席，實際上沒有跑步；懲教職員在「考試後」，更獲「補鐘」一小時。如此造假案，可謂令社會震驚，有四大問題必須認清。

一：懲教職員欠紀律

首先，懲教署職員作為紀律部隊，卻竟然欠缺紀律。

周年跑步體能測試，本為他們份內之事，而且就算部份人要以工餘時間參加，亦可獲「補鐘」安排，即扣減工作時間，可見體能測試是他們職責本份之一。可是，職員明知故犯，視體能要求如無物，造假了事，可謂目無紀律。

二：懲教署制度崩壞

其次，這次事件不只是有懲教署職員作弊，欺上瞞下那麼簡單，而是制度崩壞。根據考試安排，本應有體育教練負責計時和紀錄，並有考官監督考試，然而《香港01》記者連日觀察，現場竟不見任何體育教練和考官，並有20多個小時的錄影片段為證。

由此可見，教練和考官亦可能知情不報，縱容職員造假了事。故此，這不只是部份職員的紀律問題，更是整個體能測試的制度崩壞，並不可靠。

《香港01》取得塘福懲教所一份2015年的補時紀綠，顯示職員就周年體能測試（Annual Fitness Test）填寫「補鐘一小時」，並須自行簽名作實（黃色標示）。其後，組別主管及核准人員需要加簽核實及批准（紅色標示）；紀錄的左下方註明，核准人員必須為總懲教主任或以上職級（紅線示）。（塘福懲教所2015年補時紀綠）

三：輕視懲教之重責

懲教署作為香港政府七支主要紀律部隊之一，負責看守在囚人士，責任重大。他們不只要面對可能有囚犯逃走及使用暴力等事件，亦獲授權擁有及使用槍械，足見對體能有一定要求。正如立法會保安事務委員會副主席、民主黨涂謹申所指，跑步試旨在檢視懲教人員的體能，能否勝任其崗位，考試如涉造假，後果可以很嚴重，立法會有需要去信懲教署要求交代。

在民調之中，市民對懲教署的信任度原本已屬紀律部隊中第二低，僅勝於警隊。今次事件，必然對懲教署的可靠形象再成打擊，叫社會怎能放心？

四：涉浪費公共資源

正如前述，若然跑步試的時間安排在懲教署職員工作期間，職員等同加班工作，可獲「補鐘」安排。沒有參加跑步試的職員造假紀錄，虛報完成測試，同樣可獲「補鐘」，等如白白領取薪酬，浪費公帑。故此，即使職員的體能合格、能夠勝任，這次造假事件亦在損害公眾利益，為社會所不能接受。

由於這次造假涉嫌是制度崩壞，懲教署內部的監管機制失效，因此保安局甚或更上級部門實應即時介入。首先，當局必須開誠布公，將所有體能測試的紀錄拿出來，以作交代；其次，今次事件若查明哪些人涉嫌造假，必須嚴懲，甚至予以起訴。

目前署方只謂體能測試已完成，歡迎傳媒就投訴提供資料云云，只怕難以服眾。