【新冠肺炎】政府應加快採購疫苗

全球疫情嚴重，疫苗或能一針解千愁。目前美國輝瑞和德國BioNTech合作開發的疫苗（下稱輝瑞疫苗）與美國莫德納疫苗最先跑出，公布第三階段臨床實驗取得好成績，最新有效率都達到九成以上，預訂了這兩種疫苗的英國和美國將在本月開始提供注射。而隔壁澳門也在周三（2日）表示本月應急疫苗可到位的好消息。惟香港政府除了表示會「加快審批程序」，未見有具體進展，令人擔心形勢落後於人。

相對於英美本月可開始注射疫苗，香港疫苗注射的進程並不那麼令人雀躍。食物及衞生局局長陳肇始周三僅引述世衛早前說法，表示明年疫苗供應數量將會有限，最快明年中後期方可大規模接種。

官員一再強調採取「雙管齊下」的策略，既向世界衛生組織牽頭的「COAVX」機制遞交意向書，預訂佔香港人口35%數量的新型肺炎疫苗，亦計劃購買三種疫苗，覆蓋餘下的65%香港人口。然而前者作為保障健康公平的全球疫苗計劃，落實速度難與各國預先向藥廠搶訂疫苗相比，後者政府則未有交代具體進程。

圖為2020年10月輝瑞提供的相片，顯示美國密歇根州疫苗生產設施用來存放疫苗的凍櫃。（路透社）

林正財：疫苗如期貨

食物及衛生局曾回覆媒體查詢表示，由於已與不同疫苗製造商簽訂保密協議，因此未能提供有關資料。但至少在此次跑出的兩家藥廠公布的簽訂協議地區中可見，港府並未向他們採購。直到12月，英美已確定可在本月首批接種疫苗後，港府疫苗訂購仍未見具體消息，只稱「初步構思免費讓全港市民接種疫苗，初期優先為醫護、長者、長期病患等高風險群組接種，料涉300萬人。」

在港府保守及保密的疫苗訂購策略同時，美國已向輝瑞預訂可供千萬劑疫苗，英國能在本月開始疫苗注射，歐盟也已確保了輝瑞的2億劑訂單，並有額外追加1億劑的協議。這些地區不僅今年有望注射疫苗，其訂單更已佔去輝瑞2021年底前產量的67%，而與輝瑞已簽訂採購協議的更有加拿大、日本和紐西蘭。至於另一跑出的莫德納疫苗，亦早與美國、歐盟、加拿大、中東等多個地區簽訂供應協議，佔去了大量生產額。

早在7月，行政會議成員林正財就曾以「購買期貨」來比喻疫苗採購，提醒港府判斷若然過於保守，或有機會因遲落訂而買不到疫苗，更會間接延長疫情的時間。相對於港府擔心「供過於求怎麼辦」，加拿大政府已表示將通過COAVX捐出。可見兩種不同的策略，讓加拿大不僅可以更快注射上疫苗，更可能成為有能力贈人玫瑰手有餘香的角色，而香港政府卻顯得保守和踟躕。

圖為輝瑞提供的相片，顯示美國密歇根州疫苗生產設施的疫苗製作過程。（路透社）

新加坡、澳門較積極

或許香港政府認為自身作為小型經濟體，在疫苗採購的議價能力上有限，但正如同樣是彈丸之地的新加坡，雖也未向輝瑞下單，但曾嘗試洽談。又或者香港政府認為與其他國家地區相比，香港疫情未算嚴重，故此在疫苗採購上沒有那麼積極。然而疫情更為穩定的澳門卻也知道防疫措施不能徹底解決問題，疫苗接種才是對外開放重啟經濟的根本。因此，澳門本月底亦已可為醫護、消防員等高風險的前線人員接種疫苗，而也已明確洽購的140萬劑疫苗將於明年上半年到位。可見疫苗採購上，政府積極與否和本身的體量、疫情嚴重程度均沒有關係。

疫苗是否免費接種，誰先接種，固然是值得公眾關心的問題，但政府也必須檢討採購策略及進度，向公眾交代下一步計劃。