接種疫苗要考慮「分配正義」

有關「普及社區檢測計劃」（全民檢測）的爭議不斷，部份人以不合成本效益、檢測結果較易出現「假陽性」等理由杯葛。科大經濟學系榮休教授雷鼎鳴最近「獻計」，建議把參與檢測者界定為「好市民」，將來可優先接種疫苗和受惠於政府紓困措施。我們鼓勵市民踴躍參與檢測，這對抗疫是有利的，但雷鼎鳴的「計謀」明顯違反「分配正義」原則。

許多國家正爭分奪秒研發疫苗，讓人民在接種後對新冠肺炎病毒產生免疫力。惟可以肯定，第一批疫苗面世後肯定不足以滿足所有人的需要。以香港的情況來看，政府9月4日已參與COVID-19疫苗全球獲取機制（COVAX機制），能確保覆蓋部分香港市民，而疫苗可能只能於2021年底前送抵本港。顧問專家、中大呼吸系統科講座教授許樹昌早前則透露，預計明年四月可在港使用，數量足以供全港三成半人口接種。至於其餘的六成半人，還視乎政府另外的疫苗採購。

優先讓什麼人接種，是必須處理的問題，關鍵是基於什麼準則。雷鼎鳴提議先讓「好市民」接種是不妥的，因為參與檢測的市民本身未必就是最容易受感染者。最穩妥的做法是像世衛總幹事譚德塞所講，在初期供應有限的情況下，優先讓長者、前線醫護等高風險群組接種，這才符合科學和「分配正義」原則。

+ 2 + 2 + 2

不可忽略基層需要

同樣的分配原則亦可應用在政府紓困措施上。疫情爆發以來，香港經濟大受打擊，第二季GDP按年下跌9%，失業率升至創15年新高的6.2%，而這數字還未計入被迫放無薪假的「打工仔」！政府肩負管理公共財政與妥善分配資源的重責，理應特別照顧有需要的市民。如果按照雷鼎鳴的建議優先向參與檢測的人「派錢」，那麼薪金全球第二高的政府領導人林鄭月娥也有資格獲得援助，反而因種種理由而缺席普及檢測的小市民會受到忽略。

平情而論，把全民檢測和疫苗接種、「派錢」措施掛鉤，理論上可增加市民參與檢測的誘因，但在具體操作上卻會產生不少問題，且並不公義。令人憂慮的是，雷教授的建議還會產生另一個缺點：聽政府話的市民有獎賞，這說不定會加劇「黃」、「藍」之間的分裂。香港社會早已因為反修例運動而陷入嚴重分裂，實在沒必要再節外生枝。