切實認識一國之下的兩制

中聯辦主任駱惠寧周五（4日）在國家憲法日座談會上表示，香港有些人只尊重原有法律制度的基本不變，而漠視特區憲制基礎的根本改變，是香港近些年出現亂象的思想根源。他亦強調香港要由亂入治，讓「一國兩制」行穩致遠。

《基本法》訂明「保持原有的資本主義制度和生活方式，五十年不變」，回歸也常被稱為只是換了一面旗幟。但日常生活中不容易感受到回歸前後轉變，不代表箇中沒有根本的轉變。其實政治主權及憲制基礎就已經截然改變。若然沒有認識到香港已成為中國主權底下的特別行政區，甚至錯以為香港乃政治實體，社會碰上抗爭運動時便容易滋長分離聲音。這也是為什麼駱惠寧提到，香港近年出現亂象，有其思想根源。

另一方面，駱惠寧指出「香港國安法的許多規定，還需要轉化為完善的制度機制」，實際上不能算新說法，上個月全國人大常委會委員長栗戰書便提及要「落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」。從《港區國安法》條文來看，完善機制料包括警隊國安部調查措施細則（43條）、要求公務員外的公職人員宣誓簽署擁護《基本法》和效忠特區（6條）等。

事實上，公務員事務局局長聶德權近日表示，現職公務員將全體一次過宣誓或簽署聲明，敲定和落實有關安排的準備工作已經接近尾聲。加上新初中國史課程開始進行，及通識改制後將加強憲法教育，駱惠寧所強調的「愛國者治港」與加強「中國近現代歷史」青年教育可謂已經在發生。但這是否代表香港由亂入治？我們不能忘記香港亂局背後是深層次結構矛盾，而此矛盾有強烈的經濟及社會底因，因此「下層建築」的改革更是無可迴避。

「一國兩制」本是彈性的原則性安排，其之下的「港人治港、高度自治」給予香港寬廣的舞台，在不同的體制甚至文明之間發展自己。在「一國兩制」之下，我們既不能忘記了中國是自己的國家，也不應在民生困頓時仍故步自封，死守原教旨資本主義。唯有政府展開全面改革，重新給予市民安居樂業的希望，我們才能看見未來的年輕人把創意和活力發揮在追尋理想、發展個人興趣上，而不再是迷失於街頭抗爭之中。