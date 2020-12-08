美國近萬億紓困方案　兩黨反建制議員聯手推全民派錢

美國朝野停滯多時的紓困經濟方案談判，終於在總統大選後再度展開。近日數名兩黨議員共同發表一份總值9,080億美元的方案框架，將會為過千萬國民提供失業援助，以及向受疫情衝撃的州及地方政府提供撥款。刺激經濟、為民紓困措施本來已經因兩黨政爭耽擱多時，此時傳出近萬億元的方案對美國人來說本可謂聖誕前夕一大佳音，然而魔鬼在細節中，方案內竟包含了由共和黨參議院領袖麥康奈爾牽頭，參議員羅姆尼力主的企業免責條款，試圖為全國企業免除與疫症有關的起訴，變相剝奪疫症期間的勞工權利。

此份方案由國會兩黨中間派參議員發起，除猶他州羅姆尼（Mitt Romney）外還有阿拉斯加州穆爾科斯基（Lisa Murkowski）、緬因州柯琳絲（Susan Collins）、路易斯安那州卡西迪（Bill Cassidy），並由民主黨西維珍尼亞州的曼欽（Joe Manchin III）及維珍尼亞州沃納（Mark R. Warner）支持。

方案內容包括2,880億美元的企業資助，主要部份將補充早前已耗盡的「薪酬保護貸款計劃」（Paycheck Protection Program）。另外方案亦會撥出1,800億以提供每周300美元的失業教濟金。不過麥康奈爾早前曾表示救濟金會令失業人士懶於找工作，拒絕再為因疫情而急升的失業人口提供額外福利，最終談判結果仍未可知。

而早前共和黨極為抗拒的地方政府撥款，兩黨方案亦打算提供1,600億美元，這建議雖遭到共和黨佛羅里達州參議員史考特（Rick Scott）反對，但雙方仍願意重回談判桌，結果是共和黨人亟欲通過的企業免責條款被寫入方案，為企業與疫情有關的訴訟提供達一年的免責保護。不過此條款卻迅速遭到非議，它被批評是允許連鎖大企業不為員工提供足夠防護措施，甚或不賠償工作期間染疫的員工製造法理依據。

前民主黨總統候選人桑德斯（Bernie Sanders）及其盟友年輕眾議員科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）。（路透社）

親商建制派仍掌握政權

進步派佛蒙特州獨立參議員桑德斯（Bernie Sanders）揚言將投下反對票，並批評民主黨人叫價太低，又指當中約5,000億美元為年初《新冠病毒疫情援助救難經濟安全法案》（CARES Act）餘額，實際新撥款只有3,000多億美元，根本難以為史上最嚴峻的經濟危機力挽狂瀾。桑德斯又提出應再向每名成年公民發放支票1,200美元，其主張除了得到其盟友年輕眾議員科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）支持外，竟然也得到共和黨密蘇里州保守派新晉參議員霍利（Josh Hawley）聲援。

霍利自去年初任參議員以來，屢次挑戰共和黨內主流建制的「大市場、小政府」路線，主張政府更大幅度介入市場，增加財政開支及福利的親基層路線。月前大選結束出爐，共和黨在少數族裔及工人階層得票率上升，霍利更揚言共和黨已是工人階級政黨，是重塑共和黨路線的先鋒。不過霍利願意與桑德斯合作，難免再遭傳統共和黨支持者非議，甚至稱之為社會主義的共和黨人，而另一邊廂的科爾特斯也被斥跟法西斯主義者勾結。

當初兩黨主流派合作入侵伊拉克、入市拯救華爾街大鱷、起草企業免責條款出賣工人利益，同一批人都能欣然接受。無奈積重難返的黨派之見，令兩黨親勞工一翼始終衝破不了意識形態的藩籬、文化戰爭的高牆，遑論建立一套擺脫建制系統掣肘，真正為工人階級發聲的價值體系及路線。正是在此種條件下，不論何黨何人當選執政，兩黨新自由主義的親商主流建制派都仍得以牢牢掌握住政權。

在這新一份經濟援助方案的內容及談判過程中，現時支持全民派錢的參議員只有兩名，距離足以叫價的關鍵少數尚有一段距離。不過從特朗普四年前當選，到近年進步派一個接一個打敗黨內元老晉身國會，美國政治氣候急速轉變，誰能說準建制派手中的政權又可緊握到何時呢？