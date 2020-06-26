眾院紐約初選進步派大勝　改革力量由街頭進入體制

距離美國大選尚有四個多月，總統特朗普面對前副總統拜登的挑戰，在民望大幅下滑的劣勢下，期望釜底抽薪再創四年前的逆轉勝。明年初誰成為白宮主人，勢將影響往後四年的國際政經格局，因此亦為國際社會的密切注視。不過除了選票上段的白宮爭奪戰外，中下段的國會參眾兩院控制權，亦勢將影響美國國策方針，對為美國民心輿情作兩年一度的把脈，亦相當重要。

本屆眾議院選舉未去到大選，已出現激烈的初選爭奪，當中紐約州建制派及進步派之爭，更成為全國焦點。兩年前民主黨挾着全國反特朗普的聲勢重奪眾議院，黨內元老佩洛西重掌議長之位。在此選舉中一鳴驚人者，當要數在紐約市布魯克林區、紐約州第14選區中以黑馬姿態，在民主黨初選撃敗眾議院民主黨黨團主席克勞利（Joe Crowley）的素人科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）。

暱稱AOC的拉丁裔科爾特斯年僅29歲，為國會史上最年輕的女議員，參選前名不經傳甚至當過酒吧待應。然而其支持全民醫保、綠色新政，自稱社會主義者的主張，令其廣受年輕選民支持，為不論左右皆爭相追訪的人物，一躍為炙手可熱的政壇超新星。由於其左翼草根立場，亦令其為民主黨主流親大財團的建制派所忌憚，雙方更多次公開抬槓，令民主黨黨內的路線之爭日益明顯。

桑德斯獲得人氣極高的民主黨紐約州眾議員奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）支持。（路透社）

紐約州百家爭鳴

此次初選建制派便派出前CNBC主播卡布雷拉（Michelle Caruso-Cabrera）空降挑戰科爾特斯。卡布雷拉背後更有金融巨企高盛行政總裁蘇德巍（David Solomon）、私募股權巨頭黑石集團行政總裁蘇世民（Stephen Schwarzman）等，華爾街財閥及連鎖巨企源源不絕的銀彈支持，勢要將此反財閥壟斷的進步派異見聲音從國會內除掉，令此場初選儼如大選，氣氛緊湊甚具看頭。

而進步派乘着席捲全國的「黑人的命也是命」示威運動空群而出，派眾多年輕有為的少數族裔候選人搶攻紐約市的各個選區。上屆挑戰現任馬洛尼（Carolyn Maloney）的36歲印度裔律師帕特爾（Suraj Patel）取得逾四成選票，今屆於第12區再接再厲。分別於17區及15區參選的鍾斯（Mondaire Jones）及托瑞斯（Ritchie Torres）一旦當選，亦將成為國會首兩名公開同性戀非裔議員。

至於最為外界引頸以待者，為進步派非裔候選人保文（Jamaal Bowman）於第16區硬撼在該區擔任國會議員逾30年，執掌眾議院外交事務委員會的恩格爾（Eliot Engel）。雙方分別有星級政壇人馬站台，恩格爾有前國務卿希拉里、眾議院議長佩洛西、參議院少數派領袖舒默（Chuck Schumer）支持，保文則有希拉里上屆初選對手的參議員桑德斯以及沃倫（Elizabeth Warren）力撐。

雙方的支持人馬恰好反映民主黨黨內的兩翼分立局面，恩格爾為民主黨黨內元老級人馬，長期參與外交事務，作風頗為鷹派，曾接見黃之鋒、羅冠聰等香港民主派人士，深得黨內建制派信任。不過其處身華盛頓多年，亦顯然跟紐約市布朗克斯區的民情脫節，月初他在當示威騷亂後落區時，竟說溜嘴稱若非有初選他根本不關心當地社區，引來各界嘩然，亦因而令其選情大受打撃。

圖為5月14日美國眾議院議長佩洛西在華盛頓國會山莊舉行每周的例行記者會時發言。（Reuters）

進步派料影響美國內政

當地時間周二（23日）初選結束開始點票時，進步派候選人紛紛報捷。科爾特斯以72.5%摧枯拉朽之勢，大敗由華爾街資助的卡布雷拉，後者重蹈數月前金融大亨彭博以數以億元的天文數字自資參選卻遭遇大敗的覆轍。此正好證明儘管金錢在美國政治過程及生活中無孔不入，金錢權力複合體看似牢不可破，人民的力量以及民主選舉中選票的重量依然極為重要。

至於第15、16、17區的選舉結果，由於因應新型冠狀病毒疫情影響，大量選民改以郵寄方式投票，最終點票結果統計比平常選舉需要更長時間。然而除了帕特爾暫時以不及600票之差落後馬洛尼，或會再度飲恨外，保文、鍾斯、托瑞斯三名非裔候選人目前的得票數字皆遠拋離其餘候選人，一旦三人成功取得黨內提名權，年底在該民主黨票倉順利晉身國會幾無疑問。

若眾議院多了這批本身便是黑人，甚為關注非裔平權問題的新科議員，亦有望將「黑人的命也是命」示威者在街頭的聲音帶入體制內。恩格爾很有可能落馬，雖不致於徹底改變華府的外交路線，然而在內政上進步派的羽翼漸豐，亦勢必令其掃除金權政治、落實全民醫保、推動綠色新政等政綱在華盛頓更為響亮，對建制精英及華爾街既得利益階層所施加的改革壓力勢必更大。