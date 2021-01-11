「最後瘋狂」真的對台灣有利嗎？

美國特朗普政府任期完結前夕，國務卿蓬佩奧突然在上周六（9日）宣布，國務院已廢除與台灣官員接觸的「自我設限」，聲稱這些單方面的限制「姑息」（appease）北京，今後不再如此。他的目的顯然是要鞏固對華強硬格局，收窄拜登候任政府的「走位」空間。台灣是中國政府的底線，蓬佩奧這個問題上進行「最後瘋狂」，除了進一步破壞中美關係，還會讓台灣當局看到假希望，極為不負責任。

美國原先對台灣官員實施的「自我設限」確實有很多，包括台灣官員不能使用外交護照入境美國，不得進入美國國務院大樓，不允許在美國政府機構和網站展示宣揚台灣主權的事物，美台軍事交流亦不得展現雙方國旗等等。但隨着蓬佩奧宣佈新政策，這些「數十年來複雜的內部規章」都一筆勾銷。

蔡英文政府對此深表歡迎，例如台灣駐美代表蕭美琴便在Twitter上表示，「數十年的歧視終於解除」，彷彿終出捱出頭來。但這是自欺欺人——如果華府對台灣真的有意提高台灣地位，早就有實質行動，不會等到任期只剩十日才解除歧視，更不會等到特朗普下台前夕，才派遣美國駐聯合國大使訪台。事實上，「複雜的內部規章」當初之所以出現，根本就是美國在1970年代為了「聯中抗蘇」而斷絕美台關係的產物。正正因為基辛格和尼克遜對台灣的摒棄，導致後者淪為所謂「國際孤兒」。如今蓬佩奧「覺今是而昨非」，甚至擺出捍衛「民主台灣」的姿態，若這不是虛偽，又是什麼？

虛偽政客會葬送台灣

美國不但過往把台灣棄如敝屣，如今更在製造更大的政治風險，不利台海穩定。特朗普上台後，中美關係跌已至1979年建交以來最低點。為了撥亂反正，獲提名出任下任美國國務卿的布林肯呼籲兩國應在一些可以合作的領域進行合作，而中國國務委員兼外長王毅亦表明要重建中美關係。蓬佩奧此舉的危險之處在於為兩國改善關係架設新障礙——如果拜登政府拒絕繼承蓬佩奧的政策，就會被指為對華軟弱，給對華強硬派「背棄盟友」討好中共的口實；如果繼承，則等於令蔡英文政府自以為更有「底氣」與大陸對抗，令兩岸關係陷入更大不確定性。

美國沒有辦法單邊改變兩岸的政治現實，畢竟中國政府不可能在牽涉領土完整的事情上讓步。華府的政治操作只是一次又一次給台灣當局假希望，以為依靠「美援」真的是出路，忘記1970年代的教訓。如果是這樣，誰也無法保證台海不會爆發嚴重軍事衝突，生靈塗炭，誰人樂見？