消委會調查手機遊戲　課金抽獎無人監管？

近年手機遊戲盛行，疫情期間市民玩電話的時間亦因而大增。消委會在去年11月至12月初期間從iOS「App Store」及Android「Google Play」2個較受歡迎的手機程式銷售平台，選取了包括《灌籃高手》（港譯《男兒當入樽》）、《原神》、《PUBG》、《一拳超人》等11款免費下載的手機遊戲調查其推銷「課金」（付費購買擬商品或服務）的模式及服務條款。現時流行的抽獎、扭蛋銷售模式，以至遊戲內鋪天蓋地的課金宣傳，其背後涉及賭博成分的遊戲內容，都正引起市民關注。

消委會選取了包括《灌籃高手》（港譯《男兒當入樽》）、《原神》、《PUBG》、《一拳超人》等11款免費下載的手機遊戲調查其推銷「課金」的模式及服務條款。（《灌籃高手 SLAM DUNK》遊戲截圖）

課金廣告鋪天蓋地 限制營運推銷手法

用家想遊玩這些免費的手機遊戲並不一定需要課金，不過遊戲商卻從設計上拉闊了「課金玩家」及「非課金玩家」所需的時間差距。消委會指出它們推銷課金時的常用手段，包括對未曾課金的玩家會推出首儲優惠，吸引玩家初嚐課金滋味，推出限時及新手禮包鼓吹玩家即時消費，亦有VIP、月卡、訂閱等制度吸引玩家定期對遊戲「供款」。

雖然現時一般手機遊戲使用的付費平台都具備設置課金上限的功能，但玩家願意在遊戲上面消費多少始終屬個人決定。若玩家及營運商之間均不重視設定，未成年玩家課金成癮的情況仍難以遏止。在個人消費自由與青年成癮問題之間，當局實有需要研究為未成年玩家，要求應用程式平台及遊戲商加入條款，延長未成年玩家的退款期限，或為未成年玩家設定課金上限，甚或限制對未成年人士彈出與抽獎活動相關的廣告，減少課金對青少年的吸引力。

消委會選取了包括《灌籃高手》（港譯《男兒當入樽》）、《原神》、《PUBG》、《一拳超人》等11款免費下載的手機遊戲調查其推銷「課金」的模式及服務條款。（PUBG）

抽卡、扭蛋、抽寶箱 形式接近賭博？

手機遊戲吸引玩家課金的手法層出不窮，而其為人詬病的扭蛋、抽寶箱等類似賭博的抽獎形式，也使沉迷課金的後果變得嚴重。在消委會選取調查的手機遊戲中，發現近四成遊戲沒有公布中獎機率。即使遊戲有公布機率，抽中最稀有商品的機率亦可低至0.2%。另外部分遊戲的抽獎機制雖有所謂「保底」，但玩家亦至少需課金200元以上才能觸發，並且也不保證玩家得到心儀角色或道具。

這些遊戲不時以機率極小的大獎吸引玩家「博一博」，使人希望單靠運氣得到大獎。可是對於青年而言，這些手機遊戲內的賭博元素都使成癮的風險大增。香港政府應參考台灣、日本的法律要求，規定營運商須公布與程序設定一致的中獎機率，或以警告形式告知玩家參與活動不等於可以得到有關禮品，讓消費者自行判斷中獎機率與投入資金是否值得。

檢討《賭博條例》 整合遊戲監管

根據現時的本港法例，目前稍能限制手機遊戲宣傳和銷售方法的，僅有《賭博條例》較為相關。該條例要求組織經營屬於「推廣生意的競賽」的「博彩遊戲」以及包括「抽獎」動在內的「獎券活動」須獲政府發出牌照批准，否則相關活動均屬非法。從現時未有主流手機遊戲被以《賭博條例》起訴的情況看來，手機遊戲內的賭博成分或成法外之地。

當然，對於手機遊戲而言，動用《賭博條例》力度未免過大，而且現行條例內容傾向預設相關活動是在現實世界舉行，無法完全對應現時手機遊戲的營運和推銷環境，所以最理想還是應用程式平台、遊戲營運商以及玩家三方都能夠自律。惟手機遊戲大行其道、玩家成癮情況愈趨嚴重，當局亦是時候開始研究限制手機遊戲的推銷策略及抽獎機制，以完整法規跟進時代發展的步伐。