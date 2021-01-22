限市限聚重原則　適時放寬要有序

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-01-22 06:45

飲食界立法會議員張宇人在周三（20日）的施政報告致謝動議辯論中，要求政府放寬晚市堂食限制，挽救飲食業。他以政府重開花市為例，表示食衞局懂得從善如流，因此相信官員也可更彈性規限，而非只懂「一刀切」。

然而，張宇人把花市與食肆類比有欠妥當。食客在食肆除口罩進食和對話，風險相信比長時間佩戴口罩的行花市高。當然，這不表示我們可以對行花市鬆懈，畢竟人們在出入口聚集，手部經常觸摸現金、植物和其他物件，也有一定傳播病毒風險，顧客和員工同樣要多加警惕。

1月19日，陳肇始強調年宵「翻生」是「聽咗花農朋友意見，盡力平衡風險及回應訴求大前提下，取得平衡。」（梁鵬威攝）

放寬的關鍵在時機

張宇人是代表飲食界的立法會議員，為業界發聲無可厚非。飲食界也是經濟的寒暑表，食肆旺場象徵百業興旺，官民也期望食肆再次可以堂食，員工多賺一分錢，顧客享受外出的時光。若果能夠放寬禁令，讓食肆更大自由度營業，其實沒有人——包括官員在內——不想，問題是何時才是合適時機。若然倉促放寬食肆限聚，而導致疫情更嚴重的話，最終只會得不償失。

那現在是否合適時機？第四波疫情仍未緩解，早前單日破百宗確診，源頭不明的個案為數不少。即使業界今天承諾提高度店舖衞生措施，政府專家顧問和其他醫生代表也未有建議放寬限制，政府難有理由短期內放鬆限制。

但換個角度，官員若能制訂放寬措施的路線圖，例如列出在感染個案在多少天內低於某個數字，就可提升入座上限，相信社會也有更清晰目標。官員早前預告下月或可接種疫苗，張宇人亦能遊說飲食界員工積極參與，提供更多有利條件爭取放寬。

在疫情下晚市禁堂食，有餐飲業人士坦言現時生意最好的餐廳，營業額亦只及以往30%，闊綽豪食情況已不復見。（資料圖片／張浩維攝）

張宇人可做更多

張宇人在立法會上表示，政府禁止健身室營業後，「我最近肥得像豬，褲也穿不下」，亦透露部分行政會議成員渴望打高爾夫球。這些說話或許較為有趣，因此吸引了不少人關注。但與此同時，我們也應思考在疫情之下，哪些人承受的打擊最大？相比之下，某些生活不便又是否可以忍受？

張宇人提及很多食肆受重創，不只老闆，連伙計也受影響。兼顧抗疫和經濟實非容易，但這不只是限制令的問題，其實更反映市民的勞工保障不足。英國等地向僱員支付薪金，便是解決方法之一。香港政府的保就業計劃花了幾百億，多少用得其所？派了後，現在又推說財政緊張而不作為，是誰令市民朝不保夕？張宇人過去或予人不重視勞工權益的印象，如今既然他也重視食肆伙計的苦況，會否願意為他們向政府爭取更多保障？