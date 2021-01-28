GME股價一周飆八倍　散戶在打倒甚麼？

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-01-28 18:15

美股GME股價連日狂升，自上星期起計至美股周三（27日）收市時已升逾八倍，沽空機構香櫞（Citron Research）及對冲基金Melvin Capital相繼被reddit散戶「反殺」，被迫在高位平倉止蝕，Reddit網民滿載而歸，也被視為是散戶戰勝大戶的經典一仗。

2020年全球的基層民眾生計飽受疫情打擊，但眾多大型投資者卻受惠於美國「無限QE」，各地股票指數連番破頂。今年摩根大通在商業及投行業務中淨賺119億美金，高盛單計投資銀行業務亦已淨賺94.2億，在去年股市中獲利豐厚者不計其數，尤其是華爾街大鱷富者愈富。「GME大戰」此時此刻上演，除了或與市場資金充裕有關，背後亦有符號意義。

眾多大型投資者受惠於美國「無限QE」，各地股票指數連番破頂。（資料圖片）

散戶團結挾爆淡倉

所謂沽空，是指投資者認為股價未來將會下跌，從而透過在市場借入股票，先行賣出，再於股價低迷後購回股票獲利。與此同時，當投資者借入股票並賣出後股價反升，投資人亦需要以較賣出價更高的價位購回股票平倉。

GameStop（GME）本為一家幾乎破產，面臨退市的實體遊戲販售店，企業前景灰暗，自然成為香櫞等投資機構的沽空目標。亦正因機構看淡GME前景，也導致GME股票的沽空率高達138%。據reddit網民統計，若全數淡倉要一併平倉，共需7,120萬股，但GME的流通股數只6,975萬股，意味淡倉參與者即使購入市面上的所有流通股票也無法完成平倉。因此若大量散戶買入股票，甚或買入認購期權加入市場時，在貨源不足的情況下，沽空機構便要在市場上硬食高價買入股票，以此平倉。

Reddit分版：r/wallstreetbets（Reddit截圖）

意氣之爭引世紀大戰

散戶「挾爆」沽空機構在數字上雖然可行，但高位接貨無疑是高風險投機活動，要散戶團結行動，其機會之低接近難以發生。上周二（19日）GME收市價高見39.36美元，香櫞在官方Twitter上高調揚言「在這價位買入GME的買家是笨蛋」，甚至公開預視「股價很快回到20元」，言論隨即惹怒一眾網民，亦在reddit分版r/wallstreetbets上掀起一股GME搶購潮，最終導致沽空機構要一同搶貨平倉，使該股股價自上周三（20日）的39.12元暴升至本周三（27日）的347.51元。

市場的散戶團結起來，香櫞的出位言論固然有其影響。但華爾街經濟與民眾實際生活質素的割裂，金融大戶與散戶之間的貧富差距，也或多或少是引發今次「大衛決戰歌利亞」情緒的源頭之一。誠如美國左翼眾議員Alexandria Ocasio-Cortez評價GME事件時指出，這正是華爾街長期將美國經濟當成賭場的結果，並藉此重申政府應收富人稅，不能坐視富者愈富。

人數眾多但資本分散的大部分人，對抗着資本雄厚的小部分人，此情景不難令人回想起2011年的佔領華爾街行動。（資料圖片／路透社）

佔領華爾街2.0？

在GME上演的大衛決戰歌利亞最終由散戶獲勝，有份高調參與沽空GME的Citron Research及Melvin Capital分別宣布已補回大部分及全數倉位，最後損失數十億美元。人數眾多但資本分散的大部分人，對抗着資本雄厚的小部分人，此情景不難令人回想起2011年的佔領華爾街行動。同樣是草根反對華爾街資本家，只是當年的佔領運動無以為繼，r/wallstreetbets卻擊退了沽空機構，甚至連帶KOSS、AMC、EXPR等淡倉重地亦在周三（27日）急升三倍。擊退了一個歌利亞，大衛還在尋找新獵物。

佔領華爾街以「我們就是那99%的人」為口號，抗議社會的經濟增長成果集在一小部分人身上。不管r/wallstreetbets號召「挾淡倉」的行動結果如何，網民掌聲背後所反映的，無疑是對於資本家的不滿、對經濟不公的憤慨，值得現代世界各地從政者的深刻反思。