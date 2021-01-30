圍封強制檢測　應該做得更好

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-01-30 07:00

政府周四（28日）晚上至周五（29日）圍封北角東發大廈，居民商戶須強制檢測。圍封行動在一周內推行三次，這次有475人接受檢測，暫無陽性個案。特首林鄭月娥在社交媒體帖文，未有直言評論行動是否成功，但稱「做到保密、聚焦和快速」，似乎感到滿意。

北角行動至周五也沒有錄得陽性結果，可能是前幾天的檢測和隔離工作促成「清零」。不過，零陽性結果不排除受其他因素影響，例如有樣本是假陰性，或者患者已離開大廈，衞生部門在這三數天要密切留意該處疫情，有需要時要再安排檢測。

必須與病毒鬥快

毋庸諱言，開展圍封行動已表示抗疫工作落後於病毒傳播速度，因為圍封地點已有個案而且集中出現。政府可說是旁觀佐敦疫情爆發，雖於1月8日刊憲將新填地街26號列入強制檢測名單，但無阻病毒擴散，到1月17日大廈累計有22人確診，拖拉一番後政府終在1月22日圍封該區。港大學者何栢良舉了油麻地的案例，碧街15至27號在26日列入圍封範圍，早於19日已有兩宗確診個案與中九龍幹線地盤群組有關，及後擴大至約40宗確診，前後相差八天，而且過了強制檢測的期限。相較之下，北角東發大廈爆發至圍封時間雖較快，確診個案在25號起趨升，政府決定在28日晚上圍封，兩者仍相差四天。

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抗疫工作必須早於病毒傳播，除了市民恆常遵守預防措施和高危群組檢測外，政府要加強社區檢測。環境局局長黃錦星日前透露會增加污水監測能力，在風險較高的地區多採樣，又增加訂購儀器，方向正確。港大學者何栢良的建議更進一步，即分析缺乏大廈管理的「三無大廈」當中哪些屬高危，如大廈有一宗確診個案，全幢居民須在24小時內完成強制檢測，政府應當參考。

突擊較預早通知好

隨着圍封行動漸成常態，社會討論事先通知還是突擊較有效。如果圍封時間不多於24小時，以至濃縮在晚間進行，那麼突擊行動較可取。此舉可以避免有居民或員工在通知期內離開以逃避檢測，也減少打擾居民工作生活。

必須承認，突擊未必完全阻止逃避檢測甚或隱性患者四處流走。在感染個案趨升、已收強制檢測令的大廈和社區，有居民會擔憂受感染，擔憂圍封阻礙上下班，或者純粹拒絕檢測等原因提早離開。在油麻地碧街／東安街和北角東發大廈兩次突擊行動，街坊和區議員也目擊居民拖行李遠去，政府專家顧問袁國勇直言「好難搞」。不過，若然是事先通知，居民考慮去留的機會較大，突擊行動較能確保居民受檢測 。

油麻地碧街及東安街3幢大廈被「突襲式」封區，1月27日凌晨，身穿防護服的人員在碧街為巿民登記作檢測。（余俊亮攝）

三點改善減擾民

當然，要令市民更接受突擊檢測，而且放下離開的念頭，政府就要盡力減少行動擾民的程度，同時嚴厲懲罰故意逃離者。要減少擾民，政府已做了一些措施，例如預備基本食糧和安排上門採樣，但從北角例子中，有三點需要改善。首先，政府確保居民接收準確訊息。政府雖然早前已宣布只容許收到短訊或證明者免再受檢，但有居民不滿前兩天已自行接受檢測，因為未收到陰性結果要再檢。第二，已檢測者可以如期解除外出限制。有居民指晚上已完成檢測並獲短訊證明，但翌日早上家門外仍貼上標示未做檢測的封條。第三，行動期間要顧及非大廈居民。有地下餐廳員工由晚上等到午夜仍無人安排檢測，早上卻有衞生署人員說他們沒有應門而向他們發告票。

如果是居民員工誤會強制檢測的規例，政府官員應改善發放訊息的方式。如果是政府員工在行動過程中出錯，那更要從速更正和道歉，避免往後行動重蹈覆轍。

1月24日晚上佐敦封區內，已完成檢測的居民不用再禁足，有居民即落街鬆一鬆。（梁鵬威攝）

同樣重要的是，政府必須嚴懲無合理解釋的逃離者。假若居民員工故意不做檢測，就有機會傳播病毒。懲罰亦對連日來接受檢測或逗留大廈的居民員工公平，同時警惕往後受圍封的居民員工要守規。相反，若是政府人員遺漏致有人未受檢測，該等人士有權申辯。

總的來說，突擊圍封行動較為有利檢測，但過程必須要迅速而利落，避免惹起紛爭，居民員工在檢測期內要充分獲得支援和資訊。