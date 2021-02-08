地盤爆疫多時才補鑊　難稱「走在疫情之前」

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-02-08 18:17

第四波新冠病毒疫情難控，原因之一是來自建築地盤的個案滲入社區。機場三跑地盤周一（8日）繼續出現確診個案，各個地盤群組合共累積至少218名患者，包括工人、家人和其他密切接觸者。考慮到建築地盤的工作環境，它們成為播疫重地讓人不感意外，但似乎政府和社會到近月才落力針對有關地點加強防控。

在第三波以至第四波疫情爆發期間，政府的防疫焦點放在處理葵涌貨櫃碼頭和歌舞群組，對於其他地盤群組相對輕視。它們真正獲官民注視的時候，起訴需要等到九龍舊區發現尼泊爾裔建築工人釀成其中一個主要染疫群體，而那已經是今年1月中的事。

1月28日確診的機場三跑地盤工人41歲男子（#10321）居於嘉湖山莊景湖居1座。（資料圖片／陳嘉元攝）

低估工地風險埋下隱憂

在第三波爆發之前，地盤個案並不算多，控疫措施也較有效，故此容易讓人誤判它們毋須列作重點控疫對象，尤其在第一、二波疫情期間，內地回港人士和回港留學生才是主要傳播來源。雖然早在去年2月初，屯赤連接路項目地盤已現確診個案，但涉事地盤迅即停工14天，大型發展商也命令旗下地盤停工，因此當時尚算能夠有效控制疫情，但這反而導致社會忽略工地潛在風險。

經歷多波爆發以後，病毒傳染力亦日漸增強，可隨工人穿梭於地盤和社區之間。第三波疫情爆發時，地盤工人就陸續有個案而且難以斷尾，這正正是病毒傳染力增強的表現，而地盤的惡劣環境相當容易讓病毒傳播開來，加上確診地盤個案中有不少曾經「到不同地盤工作」的散工，令病毒更加簡單能從一處傳至另一處，可惜在到社會察覺有關狀況之時根本為時已晚。

將藍隧道一個月內第二度爆疫需停工。圖為隧道的將軍澳出入口地盤。（資料圖片）

亡羊補牢措施有所不足

更加重要的是，當局應對有關個案主要還是命令個別地盤停工，在散工輪轉的情況下自然是難阻疫情散開。儘管現時一些地盤已經要求工友定期檢測、提高防疫要求，並且增設分隔休息和更衣設施等，但這終究不是正式通則。有建造業工會幹事坦言，只要工人無病徵，即使曾在爆疫地盤工作，也可轉至有施工的地盤工作。況且在早前停工及減少在場人數的工作安排下，各個地盤趕工壓力漸大，所以萬不得已不會再次主動停工，亦令工友四周通勤壓力增加，變相導致傳播鏈更難以截斷。

相對其他地方，港府處理地盤染疫步伐明顯比較落後，例如沒有統一措施要求地盤遵守，直至最近港府才與建造業界商討要求地盤工人強制定期檢測及須持陰性檢測證明才能於地盤工作，實為亡羊補牢，與官員不斷自詡的「走在疫情之前」相違背。反觀新加坡在外勞宿舍爆發疫症後，便一早要求建築、海事和加工業界別每14天進行拭子採樣，而且行政部門設計電子登記系統給所有員工自動安排預約檢測時間。港府如果當初及早效法新加坡的經驗，就可在去年中起籌劃類似措施。

衞生防護中心早前曾提到，因地盤的休息室以貨櫃改建而成，工人在擠逼環境中進食聊天，均有機會造成傳播。（資料圖片）

誠然，建造業界全面停工一段時間是最有效控疫方法，但業界上下均坦言因為財政和合約問題難以成事，故替代做法是工人頻密檢測。政府更可安排檢測承辦商派檢測車和流動檢測站以及配合快速抗原測試等，都可以進一步方便工人採樣。此外，政府應繼續打擊在地盤工作的非法勞工，這不只是阻止染疫個案輸入，而是因為非法勞工難追蹤行蹤。當然工友方面亦要緊記自律，避免聚集、盡量保持衞生等等。

無論如何即將到來的農曆新年假期一般是地盤休息時間，各界必須把握這個黃金機會嚴控工地播毒，如果能夠成功撲滅地盤群組，將大大有助於社區確診個案清零，早日結束本波疫情。政府和社會即使在過去不慎落後於疫情，但是「來者可追」，日後仍然需繼續設法為結束疫情出一分力。