【新冠肺炎】加強檢測遏止疫情　需要政府與社會㩦手

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-02-03 06:45

政務司司長張建宗周一（2月1日）宣布降低強制檢測、圍封行動門檻，期望在新年前壓低確診數字。根據新的強制檢測標準，只要大廈新增1宗未能確定感染源頭的確診個案，或者污水樣本檢測呈陽性，均會被納入強檢公告。而工作場所若出現兩宗確診個案，也會被納入強檢公告。

當局表示會優先針對較高風險地區，為指定區域内的大廈檢測污水樣本。至於圍封行動，張建宗則預告年廿九（10日）之會更「廣泛及頻繁」，預計每日至少有一個封區行動。周一晚當局便圍封了尖沙嘴、元朗、九龍城及油麻地多幢大廈，顯示出要在農曆年前遏止疫情的決心。

有賓館員工本應昨夜10時收工，遇到圍封只能在賓館內休息，今日中午12時許才下班回家。（袁澍攝）

市民抗拒圍封？

圍封行動一則取決於確診個案數量，分佈及相連情況。二則取決於環境，即污水樣本等。三則關乎樓宇情況，例如是否三無大廈等。換句話說，政府針對確診個案多、樓宇質素欠佳或污水檢測呈陽性的大廈，將有更高機會採取圍封檢測。

張建宗也強調，降低強制檢測和圍封的目標是病毒在大廈形成傳播鏈前，迅速為所有居民檢測，因此部分行動出現零個案屬預料之内。更強調這些舉動的效果不能單憑找到個案的多少、人力物力的投入去評判，因為即使是零個案，「起碼令市民安心」，業界亦可逐漸恢復營運。擴大檢測範圍、力度的卻有利於及早發個案，切斷傳播鏈。

然而值得注意的是，早在上周政府的圍封行動中，就不斷出現無人應門的情況，被人質疑是否有居民故意躲避強制檢測。而此次降低強制檢測和圍封的消息一出，更有網民調侃，從此香港人出門必須隨身攜帶住址證明、多功能鍋等，以防被突然圍封。網上亦出現討論，開始關心如果熄燈關門，假裝住所沒人是否能逃過一測等。

1日晚7時，政府人員突襲圍封尖沙咀金鑾大廈及附近一段金馬倫道。（盧翊銘攝）

完善措施爭支持

這其中一個原因在於政府的圍封還有改善空間。雖然圍封範圍在愈趨精準地縮小到一兩棟大廈，時間也縮短到一個晚上，以盡量不「製造麻煩畀市民」，但始終仍有夜班市民、外賣員或短暫逗留的女童受影響的新聞傳出。人雖少，但難免會有市民擔心自己會是受影響的少數。尤其是對於基層市民來說，或許他們平時酒精不離手、口罩不離口，也希望社會早日恢復正常，只是一旦受封被影響，面臨手停口停的代價令他們膽怯害怕。

為了整體大局，市民誠然應該配合檢測安排，但出於對生計的擔心而想逃避，也是基層的人之常情。這個現象其實在的士司機行業檢測的時候已經出現過。因為擔心檢測陽性手停口停，的士司機的檢測率並不算高。面對這樣的心態，政府採取罰款、破門等強制執行手段當然會起到一定的效果，但最根本的仍是愈加完善補救措施，不讓他們只有兩個劣質的選項，讓他們無需因恐懼而逃避。