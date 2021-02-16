政變引發示威浪潮　緬甸軍方或走埃及泰國軌跡

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-02-16 17:14

緬甸局勢持續發酵，自2月1日國務資政昂山素姬、總統溫敏等執政全國民主聯盟領袖遭軍方拘押後，當地政權落入國防軍總司令敏昂萊手上。軍政府隨即宣佈全國進入緊急狀態一年，聲稱將在局勢平靜後方重新舉行大選。緬甸人民連續多日於多個大城市示威，各界別員工亦發起罷工。為反制日益壯大的示威浪潮，軍方大規模動員並派遣軍車及裝甲車於仰光等城市巡邏，又於多地實施宵禁。軍政府又大舉搜捕示威領袖，又連續多日於入夜後斷網。消息封鎖期間，軍隊向民眾開火的影片亦在社交媒體瘋傳，更令外界對緬甸局勢更為關切。

自緬甸政變後，軍方首個針對便是Facebook、Instagram、WhatsApp等境外通訊程式，又封鎖外國媒體《紐約時報》、《華爾街日報》、《經濟學人》以及通訊社美聯社、路透社等。近日軍政府又發佈長達36頁的網絡安全法案，禁止發佈任何「構成仇恨、破壞團結及和諧」訊息。

訊息雜亂鬼影幢幢

資訊封鎖後當地傳言滿天飛，如有指軍方釋放23,000多名囚犯，當中包括連環殺人犯、性暴力罪犯、強盜、毒販等，令當地居民無法安枕各自組織自衛隊保衛鄰舍。另外又有消息指中國政府派科技工程專家飛抵緬甸協助軍方進行訊息封鎖，引發數百人於中國駐仰光使館外請願，要求北京停止支持軍方。甚至有人聲稱見到有皮膚較白、身材魁梧，不似緬甸人的軍裝人員執勤，懷疑為中國軍人。種種傳聞究竟是真是假，在此兵荒馬亂之時根本無從得知，但客觀效果上當地已經訊息雜亂鬼影幢幢，使得緬甸民眾人心惶惶。

至於緬甸人雖然持續受壓，但全國各地示威聲勢仍然不減，當地人民拿起家裏廚具上街敲打高叫口號。其繼續效法自昂山素姬以至聖雄甘地的公民不服從運動，除上街以外更發起杯葛運動，拒絕光顧任何與軍方有聯繫的企業，如當地電訊商龍頭Mytel、緬甸啤酒、曼德勒啤酒、達貢啤酒、一些咖啡及茶葉品牌等，又呼籲抵制敏昂萊之女旗下的第七感創意電影公司及巴士公司等。另外公務員、教師、醫護人員、銀行員工、煤礦工人亦發起罷工，令不少銀行分行被迫臨時關閉或服務受阻，全國最大工會緬甸工會聯合會亦警告將會對向罷工員工報復的僱主採取法律行動。

軍民之間鬥爭膠着

軍方日前便頒佈一系列刑法修訂以圖阻嚇示威者，包括把阻撓武裝部隊執勤的最高刑罰提高至監禁20年、「以文字或說話、手勢或明顯可見的象徵」煽動對政變領袖的仇恨或蔑視亦面臨長期監禁和罰款、公然激起恐慌或動亂可判監三至七年。不過儘管軍方在官方電視台警告罷工者盡快復工，但由於當地教師、醫護薪水甚低，長期罷工仍可得到金錢上支援，令當地罷工運動長做長有。至於杯葛行動也迫使日資麒麟啤酒終止與緬甸啤酒的合股經營退出緬甸市場，著名新加坡商人林嘉林亦宣佈終止其跟有軍方背景煙草公司的合資計劃，也被緬甸人視之為小勝。

不過始終軍方自1962年掌政過半世紀至今，長年累積政經利益網絡無孔不入，緬甸民眾要完全擺脫其對之生活的控制仍然十分艱難。不過從其領袖昂山素姬多年來堅守的不合作運動，最終促成2011年民主改革的契機，亦令緬甸人普遍相信公民抗命的原則，韌力不容小覷。長此下去軍民之間的鬥爭只會繼續膠着下去，一旦失去耐性老一輩緬甸人亦擔憂軍方會一不做二不休，重演1988年派軍隊血腥鎮壓示威者。不過沒有八八民運記憶的年輕人則與其上一代有明顯出入，其多受香港、泰國等地的示威者影響，積極參與前線抗爭，相信其命運與33年前的父母輩會有所不同。

現時緬甸政變已逾半個月，仰光國際機場仍然停擺、股票交易所繼續停市，全國多地工廠陷入停工、經濟處於半癱瘓狀態，加上外商撤資、外國政府威脅制裁，軍方面對國內外的壓力亦相當不輕。一旦緬甸被圍堵再次墮入2011年改革開放前的一窮二白，對於全國上下來說更是得不償失。不過歷史的走向似乎對緬甸的抗爭者並不有利，包括美國的制裁未足以令北京在對港政策上有任何讓步，泰國的巴育政府亦未有因泰國新一代的抗爭而動搖。巴育2014年發動政變推翻英祿再加強軍方權力，並在之後的大選勝出成為總理，亦很可能為敏昂萊苦心經營的劇本。

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西方譴責流於口頭

雖然緬甸軍方執政下國家貪腐叢生、發展長年停滯、貧窮依舊嚴重，人民對軍人統治的支持跟泰國有王室加持的巴育政府不盡相同，不過以北京在聯合國安理會否決譴責緬甸軍方的聲明，亦被外界解讀為對軍方的支持。有此強大經濟後盾下，緬甸軍方若走如中國1989年後經濟繼續開放，政治則不開放的中國模式，又會否成功？而西方若要制衡中國亦會千方百計留住軍政府這一步棋加以利用，就如埃及阿拉伯之春後軍人政變推翻民選的穆爾西，西方雖口頭譴責但最終亦不得不礙於地緣政治的現實，而選擇與塞西政府合作。軍方一旦穩住國內局勢，或許也可以在國際上爭取喘息之地。

軍方要維持權勢及既得利益，敏昂萊維持政治生命，甚至進一步問鼎總統之位，軍方不惜將得來不易的改革進程付諸一炬，犧牲人民的自由和福祉，與過去59年軍方統治緬甸的心態一脈相承。至於昂山素姬多年來堅持的公民不服從運動，十年前得以開花結果令緬甸朝向民主改革，然而今日昂山再度淪為階下囚，緬甸人發起的示威、罷工、杯葛等的一連串公民抗命運動，究竟能否逆轉國家從文人政府倒退到軍事獨裁的方向，抑或在此實力懸殊及地緣政治的現實中，步上埃及及泰國的後塵，文人政府曇花一現後，迎來軍人長年統治？