美國德州大停電是天災更是人禍

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-02-18 19:23

盛產能源的美國德州自上周末起遭冬季暴風雪吹襲，最低見零下19度，全州多個城市因風雪的惡劣天氣造成大停電，估計達400萬人受到影響，陸續出現凍死者。對於德州大停電，包括州長阿博特（Gregory Abbott）在內一些共和黨人歸咎於風能未能在惡劣天氣中使用，但真正的問題其實出自於執政當局疏忽懶政。

將問題歸咎於風能，並不能說完全錯誤，的確有部分風能發電機組在大雪中不能使用。但風能對整個德州的供電比例並非決定性的，這說法不足以解釋這場停電的原因。按德州政府網頁所示，風能在2019年發電佔全州約20%。有資料指在冬季其比重更少，約不夠一成。將問題全部推卸到風能機組並非一個合理的解釋。

美國停電：圖為2月16日，美國德克薩斯州奧斯汀民眾在停電的情況下，用煤氣爐來取暖。（AP）

德州本不應出現停電

更重要的是，德州本應是美國內最不可能出現大規模停電的州份之一。德州是少數有自己電網的州份，供電自主性很強。甚至德州是美國最大的能源出口州份，理應有最充足手段應付州份的供電需求，但偏偏德州卻出現大規模停電，當地政府應是責無旁貸。

正如《紐約時報》一篇題為「德州原可保持供電」的評論文章指出，早在一周之前，德州已廣泛預測會有超級寒流來襲，但期間州政府以及德州能源穩定委員會（ERCOT）卻並沒有作為。至這周三（2月17日），州長在大停電後才下令州內所有天然氣生產商不能將天然氣輸出州外。從此可見這種大停電本應是可避免的災難，與其說是天災，不如說是人禍。

美國停電：圖為2月15日，美國德克薩斯州休斯敦的民眾在停電期間穿上保暖衣物禦寒。（AP）

官員不能推卸責任

更令人感到氣憤的是，官員不單沒有承應自己的過失，更將問題推卸他人。除了推責風能之外，德州小城鎮科羅拉多城的市長Tim Boyd近日在社交媒體公然指「沒有人欠了你們。而去幫助你們也不是當地政府的責任」，結果引起民眾的憤怒，最後Boyd只得辭任市長一職。

Tim Byod以及共和黨在內的德州政府官員，可謂反映了在美國保守派中根深柢固的「小政府」思維，以及其所可能產生的問題。過去一年新冠疫情在全球大流行，讓人意識到自由主義所吹捧的「小政府」思想有很大的局限，面對需要整合力量集中資源和統籌回應的災難時，政府的不作為及推卸責任，將會成為災難的一部分。我們應該明白，政府應該致力於善治，對人民負責，而非只是一個站在旁邊的看守者。

今日香港雖然沒有暴風雪這種天災，但有沒有人禍呢？至少社會也存在着很多其他問題，亟待政府解決。政府官員不但不能像Tim Byod般，期望「每個市民應該自己想辦法給自己供電」，更應當意識到其自己使命與權責，然後主動地善用這種權力，改變社會的不公義及各種問題，這才是政府存在的意義。