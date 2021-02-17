國會彈劾案特朗普再度脫罪　共和黨內訌見美國政治困局

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-02-17 15:30

日前社交媒體出現一段短片，乘坐黑色房車的美國前總統特朗普在打高爾夫球後打道回府，在路上竟被大批手拿國旗及支持特朗普旗幟的民眾夾道歡迎，絲毫不像是剛第二度逃過國會彈劾的落任總統。遠在華盛頓國會山莊的廟堂之上則有另一番景象，兩黨領袖對之皆口誅筆伐。眾議院議長佩洛西對稱要設立調查委員會追究到底，參議院多數黨領袖舒默則稱特朗普的脫罪將成千古罵名，就連在彈劾案上投無罪的少數黨領袖麥康奈爾亦譴責特朗普須為國會衝擊案責任。

從特朗普連任無望後麥康奈爾隨即跳船承認拜登當選，到特朗普支持者衝擊國會後其嚴辭譴責，特麥二人已經徹底翻臉，麥康奈爾更一直對彈劾一事不置可否。不過面對特朗普揚言會與支持者出走另組新黨，為保住共和黨完整以及其一黨之首的地位，麥康奈爾最終也以憲法法理問題為由投下無罪票。不過兩人及後隨即隔空開火，麥康奈爾《華爾街日報》撰文稱共和黨要走出後特朗普時代，特朗普則反斥麥度奈爾為政棍，又指在麥康奈爾帶領下共和黨將不能勝出選舉，更稱將派人出戰黨內初選。

事實上共和黨兩年後的中期選舉選情的確相當嚴峻，在彈劾案中投下有罪票的七名共和黨人中，北卡羅萊納州伯爾（Richard Burr）、賓夕法尼亞州圖米（Pat Toomey）已宣佈不角逐連任，而兩州恰好為兩黨勢均力敵的搖擺州份。一旦特朗普派員參加初選，按現時特朗普坐擁約七成共和黨選民支持的優勢，其人選取得黨內出線資格理應易如反掌。不過面對總選時仍有兩成多自稱溫和的反特朗普共和黨選民可能倒戈投民主黨又或者寧可不投票，對共和黨兩年後重奪參選院機會將大打折扣。

圖為1月13日，美國國會眾議院投票通過彈劾案，特朗普成為美國首位兩度被彈劾的總統。（Reuters）

美國人期望出現第三黨

近日一項蓋洛普民調便顯示，希望出現第三黨的美國人破六成二創歷史新高，認為兩大主流政黨能夠代表人民的僅有三成三。而且在共和黨選民當中，希望黨會走更保守路線的有四成多，比希望其更為溫和的多逾一倍，此亦恰好預視共和黨未來的方向。縱然麥康奈爾保證在來屆選將時只會看參選者的勝算，不會拘泥於撐特還是反特，似乎亦不能制止反建制的特朗普派系來屆為共和黨換血的浪潮。就連黨內建制的資深大佬格雷厄姆（Lindsey Graham）亦稱，麥康奈爾要保住黨領袖之位將有難度。

然而麥康奈爾領導下的共和黨，一旦遭特朗普主義巨浪吞噬又是否值得惋惜？其將共和黨圍繞着商會及財團利益服務，並將黨的優先政策置於為富人及巨企提供數以萬億美元的減稅方案，以及無休止的對外戰爭。麥康奈爾代表的肯塔基州亦是全美最窮州份之一，貧窮率、失業率、教育率、肥胖率、平均壽命、人類發展指數均是全國數一數二差劣。該州另一名參議員恰好便是力主大市場小政府、低稅收無監管的茶黨代表保羅（Rand Paul），足見共和黨的舊一套如何令肯州以至全國民生淍零。

麥康奈爾代表的舊共和黨人既已遭選民唾棄，特朗普的崛起掀起全國對華盛頓及華爾街統治精英的金權政治，以及其所主導市場放任的新自由主義的反撲，然而特朗普本人訴諸排外及種族主義、陰謀論及非我即敵的二元對立，亦對美國民主政制的根基構成嚴重威脅。縱然黨內有新一輩嘗試採用特朗普主義的草根階級議題，力圖改造共和黨為勞工階級政黨，其魅力及號召力亦難以與特朗普本人匹敵，最終在共和黨內建制大佬與特朗普派系之間的內訌也不得不選邊站，此亦反映今日美國政治的困局。