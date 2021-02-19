安心出行｜陳肇始解說出錯　疫苗安排不容再亂

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-02-19 17:30

食物及衞生局局長陳肇始周四（18日）誤指外賣食客同須掃描安心出行二維碼，弄至下級部門食環署同日深夜發稿糾正。局長統籌政府抗疫應變工作，卻在重點措施上添亂。科興疫苗及復必泰疫苗相繼抵港，接種安排隨即展開，官員必須謹慎部署，以挽市民信心。

政府在周三（17日）刊憲，規定周四起，所有食肆若要四人一枱和晚市堂食，則必須要求食客掃描安心出行二維碼或登記資料，外賣顧客除外。然而，陳肇始在憲報刊登前後，以至周四的記者會均表示外賣以至所有進入食肆者均須掃碼。局長說法和憲報內容不一，害得食肆無所適從，確有部分負責人要求外賣客掃碼。在傳媒追問後，食環署同日深夜發稿，指外賣客和外賣速遞員不掃碼「是可以接受的」。

2月18日放寬防疫措施，陳肇始重申進入處所不論是否外賣都要掃「安心出行」二維碼，政府發言人後來澄清純粹惠顧外賣的顧客不掃碼是可以接受的。（歐嘉樂攝）

錯就是錯 局長何必含糊交代

政府指派食衞局統籌督導政府抗疫應變工作，法例賦權局長規限抗疫期間食肆業務運作，而憲報內容是以局長名義發出的，局長理應熟悉履行掃碼的範圍，並清晰指示飲食業界。如今局長竟然誤釋條文，要食環署糾正，令人質疑她不掌握抗疫工作。

陳肇始局長、政府及憲報對外賣客要否掃碼說法變化 2月11日 局長：只要進入餐廳範圍都需要 2月17日 憲報：外賣顧客除外 2月18日下午 局長：進入一個處所便需要 2月18日晚上 政府：不掃碼可接受 2月19日 局長：不掃碼可接受

局長事後沒有承認錯誤理解條文，反而在周五（19日）早上接受電台節目訪問時含糊其辭。她先說法例原意是進入處所時需要掃碼，後說局署「互相包容」，承認溝通完備會更好。但所謂溝通問題，顯然只是推諉之詞。如果外賣食客進入食肆也要掃碼，那憲報就不用註明外賣除外。憲報內容清晰，食環署澄清外賣除外毋須掃碼，因逗留時間短而且不用脫下口罩，說法有道理。局長無疑在記者會說錯了話，推說甚麼局署包容處事，只會令人更擔心其仍未明問題所在，以後指揮抗疫只會更多錯亂。

2月18日放寬防疫措施，包括食肆堂食延長至晚上10時、每枱人數上限增至4人等，但食客進入食肆前須掃描「安心出行」二維碼或登記個人資料。（歐嘉樂攝）

汲取教訓 疫苗接種不容有失

回看食衞局在過往一年雖然傾注全力抗疫，但在落實具體措施時不時錯漏，例如在毫無配套下推日間禁堂食，而局方未能從嚴為口岸和酒店檢疫把關，更令輸入個案掀起一波又一波疫情，幾經艱辛才能控疫。猶幸此次混亂不應令疫情惡化，但政府上下也要汲取教訓，政令要上通下達兼一致。

政府正處理比推動安心出行更艱鉅的疫苗接種工作，統籌的公務員事務局必須萬無一失，避免市民因為感到過程混亂而減低接種意欲，削弱疫苗抗疫效力。具體來說，官員須闡釋哪類群體適合接種哪種疫苗，避免有人錯打而導致過度不良反應。此外，局方在諮詢醫學專家後亦要闡釋接種疫苗者的社交限制如何放寬，免得市民有不切實際的期望。