【財政預算案】應付財困與通縮的不能是緊縮政策

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-02-23 07:00

政府將於星期三（24日）發表新一年度財政預算案，財政司司長陳茂波近來不停強調赤字達3000億元新高。另一方面，統計處於星期一（22日）公佈了2021年1月本港綜合消費物價指數為111.7，表面上數字是有所回升，但實情是剔除一次性紓困措施的影響以後，其按年變動率仍然只有-0.5%。

本來2020年下半年各類物價指數的每月按年變動率就一直維持在零或負數，過去三個月的乙類及丙類物價指數的相應變動率亦分別只有-0.4%及-0.3%，而且上月回復通漲很大程度只是去年電費津貼完結及2020年1月曾豁免公屋租金的結果，所以本地經濟依然存在一定通縮風險。面對財困、通縮危機兩邊夾攻，香港又應否採取緊縮性財政政策以作回應？

房委會完成兩年一度的公屋租金檢討, 按機制建議9月起加租9.66%，平均加租200元。（資料圖片）

陳茂波重申「睇餸食飯」

日前有消息指本年度財政預算案因應赤字惡化，很有可能「減甜」甚至「走糖」，大幅收縮紓困措施，同時坊間還有意見認為要減省公共工程項目及降低公務員薪酬以節制開支，並在各領域提高稅率或開徵新稅種增加收入。這種緊縮政策或許能夠應付一時財困，但在港府本身沒有多少債務纏身之時冒然如此，長遠來說不是最佳選擇。

現時全球經濟尚未完全從新冠病毒疫情的陰霾恢復過來，本地社會經濟需求總量仍然比較短缺，物價數字更加反映香港可能迎來通貨緊縮問題，故此政府現在根本毋須透過緊縮性財政政策以抑壓總需求或控制通貨膨脹缺口，相反倒有需要擴張開支加強本地經濟動力，以及投放庫房資源刺激市場需求。

可惜由港府的往績來看，財金官員多數祇懂得將公帑花在短視用途上，尤其陳茂波近日經常將「睇餸食飯」四字掛在嘴邊，我們實在很難期待新一份預算案「減甜」、「走糖」之後反而能夠主動投放額外支出協助重振經濟。在這種情況下，整個社會恐怕只會更難走出困境，特別是基層市民生活將更形艱苦。

財政司司長陳茂波今年發表預算案前夕，多次明言市民要「睇餸食飯」，政界料今年再派糖的機會甚微。（資料圖片）

作為緊縮政策傳統信徒，不少歐洲國家亦正逐漸摒棄此一財政策略，例如英國政府早在疫情肆虐的兩年前就已放棄財政緊縮作風，去年法國總理卡斯泰（Jean Castex）更聲言：「與其短暫的削弱公共財政，用於投資、重裝並重啟經濟，比起在緊縮政策中沉沒，讓失業率及悲劇爆發，在經濟及社會上絕對為佳」，同一段話無疑也適用於香港。

港府為了繼續加大投資在就業及教育等範疇，固然是應該想辨法開源節流，具體措施可以檢討擴闊稅基及高官減薪等，然而在同期出現的本地通縮風險，正好說明香港並未需要祭出全面的緊縮性財政政策，何況在本地市道低迷時強行緊縮，道德上也表示了為公服務的政府打算對人民撒手不管，這無論如何都是說不過去的。