【財政預算案】陳茂波應該與81歲麥婆婆談一談

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-02-20 07:00

深水埗鴨寮街公廁周三（17日）一名清潔女工遇襲，事件引起社會廣泛關注。遇襲的81歲麥婆婆翌日出院後仍負傷繼續工作，並向《香港01》記者透露其一人肩負兩份工作，每日上班逾12.5時。麥婆婆患有白內障，丈夫於20多年前離世，目前正與六旬女兒同住。她拒絕領取綜援，因盼能夠自力更新。

麥婆婆的事件讓我們反思，到底尚有多少像她一樣的基層，每日在艱苦而漫長的工作當中掙扎求存？81歲的婆婆被迫每日工作逾12小時，甚至在遇襲時候，她白內障的眼睛根本連兇徒長相也不能看清。遇襲之後她連稍事休息的時間也未能得到，翌日便需繼續上班以免「手停口停」。

仇栩欣指婆婆遇襲後跌坐地上，「個頭腫咗雞蛋咁」。（仇栩欣Facebook專頁圖片）

負面標籤難解 綜援不能了事

綜援制度本為生活艱苦的基層而設，相信若現年81歲、患有眼疾的麥婆婆前往申請綜援，也不會有人微言。但社會對「綜援」始終有負面印象，不少人認為這不是自力更新，而是「攤大手板」領取援助。麥婆婆的事例正好讓我們看見，綜援制度正在嚇退基層，而非主動伸出援手幫助他們。

香港教育大學講座教授周基利在2020年曾就現有福利政策的負面標籤進行研究，他以面談方式訪問了3299名60歲或以上的長者，發現合資格的長者當中，仍有逾一成人沒有申請長者綜援或長者生活津貼。研究發現不止是申請人本身為申請福利金而感到自卑，而是連申請人的身邊人，以至申請的過程期間都令申請人感到恥辱。政府官員多番強調綜援制度已足夠幫助基層，不斷要求社會不要標籤、不要歧視，但為什麼仍改變不了現狀，以致出現麥婆婆這類例子？

麥婆婆的事件讓我們反思，到底尚有多少像她一樣的基層，每日在艱苦而漫長的工作當中掙扎求存？（資料圖片／余睿菁攝）

81歲仍須上班 港人何時可退休？

歸根結柢，市民更需要的是退休保障。居廟堂之高的官員或許以為綜援與退休保障差不多，但兩者其實代表對勞動價值以至資源分配截然不同的觀念：退休保障的背後精神是市民工作半生後應該安享晚年，那是他們應得、社會應該給予他們的資源。而綜援設有入息審查正好說明，政府認為那是因為市民貧窮，生計成問題，所以才伸出援手。

麥婆婆今年81歲，活過退休年齡依然無法退休，她的身影也代表着為數不少的港人，教我們不得不反思香港退休保障制度的不濟。首先是大半生勞碌工作，但薪水往往微薄，應付三餐及住屋支出已經吃力。加上本港缺乏完整退休保障政策，綜援制度「養懶人」的污名使基層卻步，即使長者合資格並願意申請高額長者生活津貼，他們每月仍然只得3,815元．若然基層長者要有尊嚴地度過晚年，不工作的話可以怎麼辦呢？根據統計署的勞動人口統計資料，65歲以上的工作人口正在按年增加，從2018年初的13.7萬人，上升至去年底的接近17萬人，統計數字已說明了一切。

《財政預算案》將於下周三（24日）公布，不少消息已指出政府今年大「收水」，多項往常的社福措施如綜援雙糧等都不會落實。財政司司長陳茂波除了要看財務報表，也要多看貧苦基層的艱難生活，逆境之下基層仍然不願申請綜援，退休之年依然被迫上班，基層正需要政府支援之際，政府更不應該以財赤為由對應該用於基層的撥款錙銖必較——更何況庫房坐擁8000億儲備，絕非無錢。