拜登或加稅　經濟改革與資本市場的取捨

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-17 19:42

近日，美媒《彭博》指出拜登政府正在考慮如何向較富有階層加稅，以應付未未何將推動之基建。同時，民主黨內一些左翼進步派如沃倫（Elizabeth Warren）也提出了大膽的加稅方案，財政部部長耶律則稱會考慮各種方案。若然落實，這次將是自1993年以後美國再度大規模加稅。

早在拜登去年參選時，其政綱已承諾過將向富人加稅支撐其改革美國的各種計劃，故此加稅早是預期之內的事。不過具體要如何加稅，至今仍然有很大爭議，而推動這些方案對美國以至全球資本市場也可能帶來很深遠的影響。

推倒特朗普減稅方案

從現有的消息看，拜登政府的加稅方案將推倒不少特朗普所推行的大規模減稅（Tax Cut and Jobs Act 2017）的內容。在企業稅方面，將由現時的21%提高至28%。這個幅度比起特朗普減稅所減的要低。在之前美國企業稅高達35%，減稅後為21%，減少了14個百份點，拜登政府計劃將企業稅加到28%增加7個百分點相當於將特朗普減稅的效果減半。

在個人所得稅方面，拜登政府的方案不會完全推倒特朗普的減稅方案，只會集中向年收入高於40萬美元的家庭加徵「富人稅」。有說增加稅率可能高達12.4%，即稅率可能達到47.4至49.9%（現時為35%至37.5%）。此外，拜登政府也會重新加徵特朗普減稅方案中漸漸減去的遺產稅。

除了推倒特朗普減稅方案以外，拜登政府正在考慮的加稅方案也有一些超過特朗普時代的新項目。例如其中一項正打算對100萬美元年收的家庭，按其利用資本投資到股票、債券、或地產等的收益課以資本利得稅。更甚者，民主黨參議員沃倫近日更提出對資產淨值高於5000萬美元的家庭信託基金不論收入每年課以2至3%的稅。這些都是有別於以往美國稅項推出的新措施，主要針對資本累積的行為。

2017年12月22日，特朗普在白宮簽署價值1.5萬億美元的稅改法案，是美國近30年來最大規模的減稅行動。（視覺中國）

美國「資本主義」大轉向

從現時看來，拜登政府的加稅方案不單只是加稅這麼簡單，當中所反映了的還有美國正試圖走出從極端資本主義和經濟自由主義等多年的教條信仰。除了推倒特朗普的減稅之外，拜登的加稅方案中試圖加入「富人稅」、資本利得稅、甚至對資金直接收稅等針對資本累積的稅項。而其目的則是支持政府加大支出於基建項目，推動大政府的角色。以加稅推動大政府的概念與過往美國奉行資本主義的印象大相逕庭，這些項目也引來推崇經濟自由主義和小政府的共和黨強烈反對，參議院少數黨領袖麥康奈爾便表示沒有共和黨人會同意這個加稅方案。

到底這個轉向能否成功，還得看兩院的辯論情況。美國現時才剛從新冠疫情中慢慢恢復，經濟仍然疲弱、失業率仍在較高水平，急於加稅可能阻礙了企業作新投資，減慢經濟復甦。不過拜登政府承諾會更加政府開支於大型基建，對沖了可能引起阻礙復甦的影響。因此，企業加稅很可能只會對股市做成重新估值的壓力，應是面對最少壓力的一項。因此，方案對美國就業的影響可能是溫和甚至偏向正面。

特朗普政府的減稅乃至金融規管鬆綁和一系列刺激政策，令全球各大機構普遍對美股抱以泡沫化擔憂。（Getty）

資本市場將大受衝擊

然而，對於資本市場而言，這個加稅方案的負面影響則甚為明顯。例如增加企業稅必然會減低企業盈利能力，從而影響到上市公司的估值。美國經濟已習慣了低稅環境，自2017年開始美國股市的大牛市很大部分是特朗普減稅帶來的紅利所致。加稅很可能令到美股陷入大回調，甚至終結多年牛市。

另一方面，針對富人的「富人稅」或是遺產稅可能令富有人士將資產移離美國，資本利得稅等針對資本所得的稅項也會令資金從股市、債市、地產等資本市場流走。近年美國資本市場比起全球市場表現都要好，尤其是美股表現在眾多市場中更是獨樹一幟，如果加稅引起資本出逃，那「獨強美股」的現象可能將迎來終結。拜登政府此時得在維護美國資本市場的優勢與推動社會經濟改革中作出平衡和取捨。