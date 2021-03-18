香港能否也有自己的「嗶哩嗶哩」？

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-18 12:00

知名內地影片分享平台「B站」嗶哩嗶哩（bilibili）日前通過香港交易所的上市聆訊，並且隨即決定在星期四（3月18日）公開招股，發行股數及招股價上限分別為2500萬股及988港元，總集資額最高可達247億港元。而在此前「B站」的美國存託股已於納斯達克上市交易三年，期間公司淨營業額從2018年的約41億元增加至2020年的約120億元人民幣，升幅接近三倍之多。

「B站」初步招股文件表示其自我定位是「中國年輕一代的標誌性品牌及領先的視頻社區」、「綜合性的視頻社區」，使命是「豐富中國年輕一代的日常生活」，主要業務範圍包括有發行移動遊戲、提供增值服務、插入廣告服務、銷售動漫遊戲（ACG）相關產品和線下表演及活動等，日前更有消息指其打算染指電子支付業務，搭建自己本家的支付網站及平台。

B站於3月16日正式在港交所上載招股文件。（資料圖片）

動漫遊戲市場潛力驚人

「B站」前身原本只是一個以ACG相關內容起家的彈幕影片分享網站，其發蹟亦係源於同類網站「A站」（AcFun）的出走用戶另起爐灶。「B站」首先成功建設了一個有良好用戶體驗的ACG社區，其後開始注重購入劇集正版代理，又將業務範圍逐步延伸到遊戲發行、漫畫翻譯、電子競技、周邊銷售等領域。直到現時，「B站」首頁及其用戶自製內容題材依然具有十分濃厚的ACG色彩。

雖然「B站」淨營業額升勢強勁，但是該公司從美國上市至今其實尚未錄得盈利，2018年至2020年間先後出現5.6億至30.5億元人民幣的淨虧損，不過持續虧蝕狀態似乎無礙市場對「B站」前景的憧憬。這除了因為投資者接受「B站」一方指虧蝕源於「投入資金以踐行用戶增長及擴展的管理戰略，導致銷售及營銷開支以及研發開支大增所致」的解釋以外，更加重要的應該還是他們相信「B站」背後的ACG市場具有極大潛在價值。

污名化年輕娛樂不可取

過去不少傳統的老一輩基於其偏見或個人好惡，傾向將ACG以至其他各種娛樂貶抑為「次文化」，甚至在未加了解的情況下擅自把它們斷定為充斥暴力、色情或低俗內容。這種污名化處理自然十分容易令人忽略它們背後潛藏的龐大經濟價值，但伴隨着近年「B站」的成功、電子競技獲認定為正式職業等事件，加上個別ACG作品內容形成文化現象，足以證明類似見解存在修正必要。

若想要扭轉這種根深柢固的見解，當局的積極政策導向只怕是絕不可少。事實上「B站」成長同時國家規劃也就剛好出現扶植ACG產業的內容，像是「十一五」已經特別指出要「發展動漫產業」，「十二五」再將之列為要大力發展的「重點文化產業」之一，到「十三五」又表示要加快發展包括「動漫遊戲」在內的「新興產業」。相比之下，港府文件則是罕有言及ACG產業，就算提到亦總會扯去發展「動漫基地」、電競場所等基建或利用現成知識產權一類事宜。

位於灣仔的「茂蘿街7號」，前身為「動漫基地」，目前已改作其他用途。(旅發局網頁)

「B站」能在內地崛起，跟其ACG內容抓住年輕一代無疑有密切關係。諷刺的是，以往數十年明明可以更早、更多接觸此一題材的香港，不僅無法擴展本地ACG原創產業，也未出現過同類的平台，甚至沒能借國際化優勢像「B站」那樣搶得正版代理打入這方面的內地市場……一連串的落後失誤，固然包含本地投資者目光短視的因素，可是由年長卻缺乏眼界者掌控產業政策的港府同樣不無責任。