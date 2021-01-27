「天竺鼠車車」——成年人的喘息窗口？

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-01-27 18:12

近日，日本定格動畫「天竺鼠車車」意外成為黑馬，播出不久其Twitter專頁便吸粉25萬，每集平均在YouTube香港地區累積四十多萬次的播放量，風頭一時無兩，更被指有蓋過《鬼滅之刃》、《進擊的巨人》的勢頭。

《天竺鼠車車》以羊毛氈製作並輔以真實天竺鼠配音，利用每集約短短兩分半鐘的時間講述生活故事，並帶出一些簡單的小道理。比如第一集帶出車主開車不專心，造成塞車問題，給其他市民和城市急救支援造成不便。第二集則在抓捕銀行的故事中，透過警察通過被劫持的天竺鼠車車一路留下印記找到罪犯，向兒童傳授一些自救小技巧。第三集的小故事則提醒車主將小動物、小孩獨留車中的危險。

正因為只有三分鐘沒有任何對白，可愛的羊毛氈天竺鼠車車就能輕易滲透人心！

逃離現實生活中的壓力

這些道理顯淺的短故事不僅吸引了不少兒童觀眾，更有大批成人粉絲，有網民表示「這套動畫讓人上癮，一集能反覆看兩小時」。這其中一個原因自然與其可愛的動畫形象、趣緻的製作有關，然而更重要卻是不少網民反映的「天竺鼠車車」的療癒效果。

「天竺鼠車車」將許多惱人的日常瑣事通過可愛詼諧的動漫手法表達出來，並賦予在現實中不可能的理想結局，即能讓人發洩日常不滿，又能引發共鳴。「天竺鼠車車」的虛擬世界中寄託了我們在現實中的價值追求，比如第三集天竺鼠車車解救被困車內的小貓就展現了天竺鼠為了解救小貓而戰勝了內心對貓恐懼的天性，讓觀眾大讚體現「大愛同左膠精神」。

更重要的是，動畫讓市民可以暫時拋卻現實生活中的各種壓力。去年4至6月一項本地調查便顯示，因應疫情，香港未能管理壓力的受訪者由 2020 年 4 月的 9%上升至 6 月的 18%，成為受訪地區中擁有最高壓力指數的城市。壓力讓人想逃，但供樓、水電、父母供養卻讓人不能一走了之，只能在「天竺鼠車車」裡偷兩分鐘回到童年時對美好世界的信任與堅持中。

《天竺鼠車車》（YouTube截圖 / Muse木棉花-HK）

「你有壓力我有理力」的香港

「天竺鼠車車」為香港人提供了喘息窗口的同時，我們更要問的是，社會為成年人提供的只能是這兩分鐘的窗口嗎？根據YouGov Omnibus的調查，49%有心理健康問題的人並不會尋求專業協助，原因是多種多樣的，包括費用問題（45%）、時間問題（38%）、感到尷尬（34%）及不確定可到哪裡獲得協助（41%）等。的確，目前香港精神科疾病的公營服務僧多粥少，輪候期可長至三年，私營服務更是昂貴，每次治療需1千至1萬元不等，更是常人所難負擔，各類保險甚至將一些常見的、較輕微的情緒病，如神經衰弱、抑鬱失眠、焦慮，都列為不受保疾病，讓人退無可退。

「天竺鼠車車」爆紅的背後是成年人沒有退路的疲憊，是對現實社會的不滿，也可能是悄無聲息的情緒崩潰。而我們除了給「天竺鼠車車」點讚外，還可以在增加精神科服務，改善精神健康投保項目等方面做好市民的情緒支援，甚至更進一步，提倡標準工時、改善租務管制、改變各種社會不公。