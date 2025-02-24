民主黨告一段落　香港要什麼政黨

兩個月前，民主黨才慶祝成立三十周年，並在周年大會中選出新一屆中委會及紀委會成員。上星期四（2月20日），民主黨中委會決定成立小組「跟進未來解散及清盤安排」，只待召開會員大會正式表決。



民主黨在1994年由港同盟以及匯點合併而成，曾經為立法會第一大黨，風光往績毋庸贅言。2010年沒有「五區公投」，反而走進中聯辦就政改方案達成共識，新增五席「超級區議會」實現所有選民一人兩票，盡顯其務實一面。即使民主黨積極參與「佔中」和否決八三一方案，惟張德江訪港會見民主黨主席劉慧卿，以及林鄭月娥出席民主黨黨慶晚宴「大和解」，意味民主黨仍然被視為愛國愛港的一份子，正如其基本信念支持香港回歸中國以及實行「一國兩制」。

失去政黨角色 只如論政團體

2019年的反修例騷亂無疑改寫了香港歷史，惟對於民主黨——或者任何政黨——而言，更重要的是是否接受中央對香港作出的決定，在官方框架下參政、從政。翌年全國人大常委會宣布撤銷四名民主派議員資格，民主派跟隨大伙集體辭職以示抗議。2021年立法會選舉，民主黨不派一人出戰，支持黨外候選人的副主席梁翊婷等更被凍結黨籍。創黨成員李華明當時已明言「民主黨不是論政團體」，棄選將失去政黨角色，等同民主黨已完成歷史任務。

現在回看，可謂一語成讖。民主黨先是絕跡於立法會，2023年區議會選舉又未能取得足夠提名，為創黨以來首次在立法會和區議會皆無議席。這一年多以來，民主黨雖然在報章定期發表評論文章，又例如曾就二元乘車優惠進行民意調查，但實際上更像是一個壓力團體多於政黨。像是二元乘車優惠這個炙手可熱的議題，民主黨也可以沒有具體建議，其主席諉過於民調未能反映哪個方案獲最多支持，以及沒有長者乘車數據在手。民主黨網站的「最新消息」仍然是對去年《財政預算案》的批評，我們自然無法期望他們對於當下的財政改革、經濟政策提出切實可行的倡議。

參選從政要建設香港 立法會表現令人唏噓

政黨參選、從政，跟月旦時事迥然不同。就算是建制派、其他政黨也好，目標離不開出謀獻策、凝聚共識，完善政府的施政，讓行政機關與立法會共建香港。換句話說，政黨參選、從政的本質就是「建制」，既是在香港的憲政體制下參選、從政，也是在建設香港。只在議會外月旦時事，等同於自我轉型為論政團體、壓力團體，更貼近今天的說法就是做「KOL」。前副主席梁翊婷、前立法會議員鄺俊宇在YouTube上至為積極，這是不是民主黨想走的路？與其徒有「民主黨」的名義，告一段落後重新出發，可以不同身份、不同形式服務社會。

倘若民主黨會員大會表決通過解散，意味他們亦不用面對參不參加預計12月舉行的立法會選舉的問題。這屆立法會四年任期即將屆滿，坊間對於政黨和議員的表現有目共睹。有的人即使進了議會從政，卻依然抱持「KOL」的心態，在網上藉着出位言論來搶眼球；也有不少人在另一個極端，沒有人見過他們在立法會貢獻什麼真知灼見，甚至連他們的名字也沒有多少市民能說出。面對千億財赤、經濟發展缺乏動力，民建聯對於《財政預算案》的建議卻是容許賽馬會開辦籃球博彩，經民聯以為恢復「勾地」就可以提振經濟，新民黨的「橋」是開徵隧道費。到底有什麼政黨是在建設香港，為長遠發展貢獻力量？這個問題的答案，比起作為曾經第一大黨、代表廣大「和理非」的民主黨如今要走進歷史，更令人唏噓。