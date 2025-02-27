財政預算赤字連年　發展前景仍待看見

新一份《財政預算案》周三（2月26日）發表，財政司司長陳茂波揭曉2024/25年度財政赤字872億，庫房儲備降至6473億元。陳茂波歸咎於資產市場受壓，地價收入較原來預算大幅減少195億至135億元，印花稅收入較原來預算低130億至580億元。政府預計經營帳目在2026/27年度可以扭虧為盈，但涉及賣地收入和基建開支的非經營帳目在中期內（直至2029/30年度）都無望擺脫赤字。綜合帳目即使計入發債，也要到2028/29年才有望轉為正數。



在《財政預算案》演辭的開首，陳茂波即表示要提出「強化版」財政整合計劃，嚴控公共開支，在本屆政府任期內把經營帳目回復平衡。

我們也須小心平衡過程中的影響，穩慎推進，既盡最大努力減少對公共服務和社會民生的影響，也為未來發展提供可持續的財政基礎。 財政司司長陳茂波動議二讀《2025年撥款條例草案》的演辭

官員公僕齊凍薪 削減編制未盡力

在節流方面，陳茂波展示了一定的決心。下個財政年度行政、立法、司法機關及區議會全體人員一律凍薪，包括行政長官、司局長、行政會議非官守議員、全體公務員、立法會議員以及秘書處人員、各級法院法官、區議會議員等。參考去年公務員劃一加薪3%涉及額外開支87億，這次凍薪可以為公帑省下數十億元，是2025/26年度政府節省經常開支的主力。

陳茂波將2025/26年度要節省的經常開支由1%加碼至2%，相當於117億元。其後的2026/27及2027/28年度同樣要節省2%開支，分別等於195億和273億元，當中最主要相信來自公務員編制將分別縮減2%，預計至2027年本屆政府任期內將削減約1萬個職位。然而目前公務員實際人數17.3萬人，較職位編制少1.9萬人，削減1萬個職位等如實際人數不一定減少，目前職位空缺的接近一半甚至將會填補。司長如何說服社會，政府已經提高效率，以更善用資源的方式服務市民？

節流開源不足道 回撥基金難長顧

另一邊廂，市民的津貼卻面臨「開刀」。「二元優惠計劃」一如所料將以每月240程為上限，票價高於10元的車程改為兩折優惠。「公共交通費用補貼計劃」的領取門檻將由每個月400元提高至500元，連同前者在未來五年合共減省62億開支，相當於每年約12億元。再者，薪俸稅和個人入息課稅的寬減同樣「縮水」，上限由去年的3000元減半至1500元，意味更多低收入打工仔被納入稅網。高收入人士的稅率政府卻不上調，令人看不見如何「能者多付」。

其他開源措拖包括飛機乘客離境稅將由現時120元增加至200元，每年帶來額外16億元收入；政府隧道及主幹道的收費，以至是電動私家車牌照費、停車咪錶收費和交通違例罰款全部都打算上調，加起來每年增加20億元庫房收入。然而比起政府財政赤字，三四十億的收入只是杯水車薪。經營帳目之所以由今年虧蝕731億大幅減至2025/26年度的31億，主要靠政府從六個種子基金回撥合共620億作為庫房收入。六個基金包括語文基金、資優教育基金、醫管局公私營協作基金、資歷架構基金、學生活動支援基金以及研究基金，換言之五個屬於教育層面。

六個基金當中以研究基金的回撥額最大，據稱多達420億元。這主要是因為政府過去曾多次向研究基金注資，令其本金至少達到460億港元，單是存放於金管局的外匯基金賺取利息，已足夠支付研所資助局的撥款計劃。惟研究基金目前500多億的結餘在今次回撥後只剩大概100多億元，權充庫房收入僅此一次。而政府其他基金，規模龐大的如基本工程儲備基金和土地基金，近年已不時為庫房「揼水」，其餘多數資產總值連100億都沒有，根本不足以成為政府收入來源。

投資未來靠發債 社會憂慮「債冚債」

至於非經營帳目的赤字更是棘手。政府的基本工程開支在未來幾年進入高峰期，預計將由平均每年900億元增加至1200億元。以2025/26年為例，預算收地要用248億，建築物工程要377億，新市鎮及市區發展花216億。但與此同時，賣地收入動輒上千億的日子已成過去，來年政府只敢預期210億元。即使當局採用原址換地、試行「片區開發」等以減少公帑開支，又計劃從新發展區的區域供冷系統節省400億元，未來五年仍然要發行債券合共8850億元，其中超過一半更要用於為到期的短期債務再融資。

政府為了投資未來而發債，在原則上誠然可取。尤其是香港現在正全力拼經濟、謀發展，把握好「三中心、一高地」的戰略定位，鞏固提升優勢產業同時積極培育和發展新產業。然而聽畢司長宣讀《財政預算案》，卻沒有人知道北部都會區何時建成，更遑論香港成為人工智能產業國際交流協作的匯聚地。甚至連商業用地也打算改劃作住宅用途，叫人如何相信經濟正在加速發展？司長對去年的經濟回顧集中於股票市場回暖和樓價下跌，正好反映我們的醫療、文創、旅遊和教育產業仍然停留在紙上。「勇於改革」、「敢於破局」的口號不少，具體政策卻未跟上。

通過科技創新，催生新模式、新動能，加速新產業培育和傳統產業轉型升級；同時，完善人才培育和引進，推進教育、科技、人才一體化發展，為改革和創新提供堅實支持。 財政司司長陳茂波動議二讀《2025年撥款條例草案》的演辭

無怪乎政府認為發債是投資未來，坊間更多的卻在憂慮這只是「債冚債」、粉飾帳目。司長「對香港未來滿懷信心與期盼」，但他也深知即使計入發債，到本屆政府任期屆滿之時帳目仍為赤字。公共財政不一定要平衡預算，政府更無必要年年「派糖」，但一份《財政預算案》若然未能穩住社會信心，給予商家和打工仔看見前景，搶企業搶人才、吸引中資外資豈不是更猶如奢想？