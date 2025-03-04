有能者才能做議員　「落場踢波」要下苦功

全國兩會本周召開，在十四屆全國人大三次會議周三（3月5日）之前，十四屆全國政協三次會議周一（3月3日）已率先舉行。港澳辦主任夏寶龍當晚歡迎港澳委員來京參加全國兩會，並表示希望他們認真履職盡責、積極參政議政，更好發揮「雙重積極作用」。



「雙重積極作用」既指在內地為國家經濟社會發展發揮積極作用，亦指在港澳地區為維護香港、澳門長期繁榮穩定發揮積極作用。這也是為什麼夏寶龍強調，港區全國政協委員要全力支持特首和特區政府依法施政，加快推動香港由治。根據有份出席的政協委員引述，夏寶龍提醒他們不要只做球證、在場外觀察，更加要作為局中人「落場踢波」，積極發揮作用。

本屆特區政府設立恆常交流機制，加強與港區全國人大代表和全國政協委員的聯繫，正好反映了他們在廣義上作為愛國者治港的一分子。而當港區政協委員以至人大代表也要「落場踢波」，夏寶龍對於立法會議員的要求可想而知。據我們了解，夏寶龍主動談及了今年12月將舉行的立法會換屆選舉，要求不只是愛國愛港者，更要由有能力的人擔任議員，並希望政協委員多積極參與做好選舉。

如果以踢足球作為比喻，政協委員、人大代表以至是立法會議員當然不是場邊球迷。在「由治及興」的這場足球賽之中，他們都是草場上的一份子，即使位置各有不同。有人是前鋒，也有人是後衛。但不管如何，他們都要「落場踢波」，不能只在場邊做「啦啦隊」，或者只管指手劃腳。對於夏寶龍的說法，全國人大前常委譚耀宗亦提到立法會議員應該提出實際可行的政策建議。

那麼一年以來，立法會議員的表現如何？由去年兩會期間香港政府推動廿三條立法至今差不多一年，「由治及興」的重點落在拼經濟、謀發展之上。然而我們看到的立法會議員雖然身在足球場上，但不乏「行行企企」、沒有積極「追波」的球員。又有人存在感十足，但原來只是姿態大於實際，花俏的盤扭再盤扭，最後連一記有貢獻的傳球都沒有。當香港政府面臨結構財赤，除了削減福利開支以及提高罰款、費用之外，多少人提出經濟轉型的具體策略？面對美國特朗普政府的打壓，除了政治表態、強烈譴責之外，香港應該如何打防守反擊？無怪乎全國港澳研究會顧問劉兆佳坦言，中央對於部分表現不理想的立法會議員「心知肚明」。

以往立法會議員和政府官員不時劍拔弩張，我們尚且可以歸咎於民主派搞政治對抗。但當立法會悉數由愛國者出任之後，他們對於自身角色和責任的認知是否跟得上需要？對於行政立法互相配合，支持及協助特區政府施政方面，他們作出了多少貢獻？射門的縱然是政府官員，但組織攻勢、傳球突破的也要有議員的參與。不過要有貢獻，就考驗球員在鏡頭背後有沒有下過苦功。議員如果對香港的經濟結構沒有研究，對產業政策沒有認識，對國際貿易以至政治格局沒有了解，試問如何推動香港進一步融入國家發展大局，為香港謀發展？

歸根結柢，「雙重積極作用」的重點在於「積極」。所有偉大球員的背後都是花了無數時間和付出，經過刻苦和艱辛的訓練。自以為是天才球員的人，不會適合參與香港這場球賽。