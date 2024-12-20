既要穩健施政，也要銳意改革

國家主席習近平週四（12月19日）在澳門會見行政長官李家超，是兩人不足一個星期內第二次會面。這也是習近平第三次在澳門會見香港特首。三次會面相隔十年，習主席見到的是三個不同的面孔，而歷次見面都恰逢香港處於社會發展的關鍵轉折點，習近平對特首的要求也有強烈的針對性，體現了中央治港思路的轉變。



習近平見特首話中有話

2014年12月19日，習近平在澳門會見梁振英。其時持續了79日的「佔中」運動剛落幕，香港社會撕裂嚴重，習近平對特首、特區政府及警隊「恪盡職守、勇於擔當，使得香港當前形勢有所好轉」予以肯定，同時強調，香港的政制發展必須符合實際及遵循「一國兩制」方針與基本法。此時中央對香港的關注重點無疑是「止亂」。

2019年，香港經歷了修例風波的巨大衝擊，社會陷入更大的動盪，中央對香港的首要關注仍然是「治」。當年12月19日，習近平在澳門會見林鄭月娥時，再次肯定了特首在「非常時期」的「勇氣和擔當」，明確表示中央完全支持特區政府繼續做好「止暴制亂」工作。

習近平給予澳門過去五年的發展高度評價（央視影片截圖）

又一個五年過去，香港社會秩序恢復穩定，進入「由治及興」的新時代，習近平會見李家超時，也明顯把重點放在香港的未來發展上。他表明「國家對香港有很高的期待」，強調「一國兩制」實踐進入新階段，香港應該「展現更大作為、實現更好發展」，期許特首與特區政府「「穩健施政，全力拼經濟、謀發展」。這番話清晰標誌著中央對香港的關注重心已轉向「興」。

「互學互鑑」點出港澳缺失

習近平特別提出香港與澳門兩個特區需要「互學互鑑、加強交流合作」，這是他前兩次在澳門會見香港特首時，官方報道裏未曾提及的。香港和澳門這兩個特別行政區的政府長期以來缺乏有效的溝通機制，合作深度與廣度也不足，這顯然不符合中央在兩地實施「一國兩制」，充分利用兩地獨特優勢的本意。習近平如今把話挑明，是在敦促港澳兩地取長補短，提升競爭力。

事實上，2019年啟動的粵港澳大灣區，已把港澳兩地納入區域協同發展、共同融入國家發展大局的戰略框架。習近平上周也再要求香港發揮制度優勢，積極對接國家戰略。港澳能否優勢互補、共同展現「一國兩制」的成功實踐，是檢驗大灣區戰略成效的重要指標之一。澳門近年發展旅遊、搞「盛事」的經驗，便值得香港借鑑，而澳門要推動經濟多元發展, 香港也可在金融、科技等領域發揮優勢，提供助力。

李家超與岑浩輝在晚宴上短暫交談。（李振邦攝）

銳意改革是穩健施政的目標

針對香港如何推動「由治及興」，中央與特首均已表明關鍵詞是「改革」。習近平上周五接受李家超述職時指出，中央「全力支持你及特區政府團結社會各界銳意改革、奮發有為」，周四則表示希望特首和特區政府」穩健施政，全力拼經濟、謀發展」。如果只是簡單地望文生義，也許會把「穩健施政」與「銳意改革」視為互相矛盾的概念，但兩者實際上相輔相成。

早在內地實行改革開放政策之初，鄧小平便曾表示：「我們確定的原則是：膽子要大，步子要穩」。習近平論及如何深化改革時，進一步解釋道：「膽子要大，就是改革再難也要向前推進，敢於擔當，敢於啃硬骨頭，敢於涉險灘。步子要穩，就是方向一定要准，行駛一定要穩，尤其是不能犯顛覆性錯誤。」

以相同的邏輯理解「穩健施政」與「銳意改革」，可以說，「穩健施政」構成了「銳意改革」的基礎與保障，「銳意改革」則是「穩健施政」的目標和動力。改革必然涉及社會利益結構調整與變革，穩健的施政能夠創造一個穩定的社會環境，確保改革順利進行。然而，施政根本目的是為了解決社會問題，促進社會的發展和進步，而銳意改革正是解決社會深層次問題的關鍵手段。單就提升治理效能而言，改革政府組織結構和運作機制，有助於提升治理效能。

僅僅依靠穩定並不足以帶來繁榮，這是再簡單不過的道理。真正的「興」需要解決深層次的社會矛盾。從香港的實際情況來看，「穩健施政」可以在維持金融穩定、社會秩序和營商環境等方面體現，「銳意改革」則體現在解決居住、醫療、教育、青年發展與貧富差距等深層次民生問題，以及推動經濟轉型升級等方面。只有將兩者有機結合，才能促成香港長治久安、繁榮發展。特區政府需要展現更大的魄力，在「治」的基礎上積極謀劃「興」的策略，落實真正的改革，才能不負中央的期望，為香港創造新的輝煌。