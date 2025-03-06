支聯會案告一段落　香港路漫漫其修遠

已解散的支聯會被警方根據《國安法》其為「外國代理人」，時任副主席鄒幸彤等三人拒絕配合調查，被控「沒有遵從通知規定提供資料罪」，原判囚四個半月。終審法院周四（3月6日）裁定被告上訴得直，釐清控方須證明支聯會「事實上是外國代理人」，而非僅憑警方「合理相信」即可定罪。



支聯會拒交資料案為《香港國安法》實施以來，首宗終極上訴得直的案件。鄒幸彤等人早已服刑完畢，這場勝訴對他們而言或許只是一個遲來的正義。然而，終院的裁決為「外國代理人」的指控確立了更高門檻，不僅讓執法機關在未來行動中更需審慎，也為社會守法提供了更清晰的界線。

由愛國初衷、捲入旋渦到解散

原副主席及常委洗脫罪名，但支聯會已經不復存在。由最初聲援北京學運而生，到每年維園燭光晚會，支聯會原本承載了愛國的情懷。然而2014年本土派與社會激進勢力開始冒起，年輕一代污名化支聯會的「大中華情懷」，2019年更是政治環境劇變。在這股潮流稍一站不穩陣腳，自然被捲入旋渦。從愛國團體到被標籤為「外國代理人」，支聯會最終2021年9月解散，結束32年的歷史，以其成立原意看，這令人惋惜。

悼念六四在香港不是禁忌，也不會觸犯法律，因為我們不是要顛覆國家，也無意於煽動仇恨。當年對天安門廣場的處理是毋庸置疑的錯誤，但中共並非沒有汲取教訓。歷史證明了它沒有重蹈覆轍，也沒有走回封閉的老路。不幸的是，尤其是自2019年以來，香港對六四事件的悼念很容易就跟對政府的不滿扯上關係，不論是從悼念者的角度，抑或是在官員的研判之中。這令理應是嚴肅的、對死傷者的一份尊重，不必要地捲入當下的政治抗爭。支聯會也是在這樣的環境下，被推向風口浪尖。

在「一國兩制」下總結經驗

如今街頭衝突早已平息，維園的燭光不再，但香港社會付上沉重代價之後換來了什麼？香港人房屋有住得更寬敞，創業的機會更多嗎？孩子的教育和年紀大了得到的照顧都更好嗎？抑或是移民了的沒有後悔，沒有移民的感到後悔？

中共在六四事件之後能夠大步邁前，令人民生活變得更好，對世界大門打得更開，香港同樣應該有我們的改革開放。我們的改革開始必然是在「一國兩制」之下全面認識國家的經濟和社會發展，總結香港的幾許風雨、歷史經驗，從而找到我們拼經濟、謀發展，令每一個人生活會變得更好的道路。